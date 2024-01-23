Сын владельца «Гринвича» начал строить жилье на Бали, вложив 3 миллиона долларов. Фото

23 января 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

На Бали появятся виллы от уральского застройщика (Архивное фото) Фото: Нина Калинина © URA.RU Екатеринбургская компания Baza Development строит на Бали (Индонезия) поселок с виллами. Жилье обойдется будущим владельцам от 110 тысяч долларов за виллу. Предварительные эскизы и информацию о проектах совладелец компании Марк Заводовский (сын владельца «Гринвича» — прим.ред.) опубликовал в своем Instagram (деятельность компании запрещена на территории РФ). «Мы уже года полтора обсуждаем, что хотим начать стоить что-то за границей. Изучив разные варианты, мы поняли, что для нас на текущем этапе Бали подойдет лучше всего. Только что вот неделю провели там, общались с разными застройщиками, смотрели проекты. Пытался понять рынок и его особенности. Пожалуй, самое непривычное — покупатель. Для девелопера из России непривычно, что большинство покупок происходят в качестве инвестиций, с расчетом на заработок от аренды. А также подавляющее количество сделок проходят без ипотеки», — заявил Марк Заводовский. По словам Заводовского, на рынке недвижимости много интересных игроков и проектов. «В целом рынок крутой! Так что я в большом предвкушении! Начинаем с двух проектов: маленький комплекс апартаментов и достраиваем с местным партнером поселок с виллами. Открыты к различным формам партнерств. Будем добирать команду и искать партнеров, агентов! Так что кому интересно — пишите. Сможем пообщаться! Рендеры не финальные, будем дорабатывать», — отметил он. ООО «База Девелопмент» выступает учредителем десяти застройщиков. Компанией поровну владеют Александр Басс и сын владельца «Гринвича» Марк Заводовский. За 2022 год только это юрлицо заработало 129 миллионов рублей, из них 11,4 миллиона чистой прибыли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургская компания Baza Development строит на Бали (Индонезия) поселок с виллами. Жилье обойдется будущим владельцам от 110 тысяч долларов за виллу. Предварительные эскизы и информацию о проектах совладелец компании Марк Заводовский (сын владельца «Гринвича» — прим.ред.) опубликовал в своем Instagram (деятельность компании запрещена на территории РФ). «Мы уже года полтора обсуждаем, что хотим начать стоить что-то за границей. Изучив разные варианты, мы поняли, что для нас на текущем этапе Бали подойдет лучше всего. Только что вот неделю провели там, общались с разными застройщиками, смотрели проекты. Пытался понять рынок и его особенности. Пожалуй, самое непривычное — покупатель. Для девелопера из России непривычно, что большинство покупок происходят в качестве инвестиций, с расчетом на заработок от аренды. А также подавляющее количество сделок проходят без ипотеки», — заявил Марк Заводовский. По словам Заводовского, на рынке недвижимости много интересных игроков и проектов. «В целом рынок крутой! Так что я в большом предвкушении! Начинаем с двух проектов: маленький комплекс апартаментов и достраиваем с местным партнером поселок с виллами. Открыты к различным формам партнерств. Будем добирать команду и искать партнеров, агентов! Так что кому интересно — пишите. Сможем пообщаться! Рендеры не финальные, будем дорабатывать», — отметил он. ООО «База Девелопмент» выступает учредителем десяти застройщиков. Компанией поровну владеют Александр Басс и сын владельца «Гринвича» Марк Заводовский. За 2022 год только это юрлицо заработало 129 миллионов рублей, из них 11,4 миллиона чистой прибыли.