Екатеринбургская компания Baza Development строит на Бали (Индонезия) поселок с виллами. Жилье обойдется будущим владельцам от 110 тысяч долларов за виллу. Предварительные эскизы и информацию о проектах совладелец компании Марк Заводовский (сын владельца «Гринвича» — прим.ред.) опубликовал в своем Instagram (деятельность компании запрещена на территории РФ).
«Мы уже года полтора обсуждаем, что хотим начать стоить что-то за границей. Изучив разные варианты, мы поняли, что для нас на текущем этапе Бали подойдет лучше всего. Только что вот неделю провели там, общались с разными застройщиками, смотрели проекты. Пытался понять рынок и его особенности. Пожалуй, самое непривычное — покупатель. Для девелопера из России непривычно, что большинство покупок происходят в качестве инвестиций, с расчетом на заработок от аренды. А также подавляющее количество сделок проходят без ипотеки», — заявил Марк Заводовский.
По словам Заводовского, на рынке недвижимости много интересных игроков и проектов. «В целом рынок крутой! Так что я в большом предвкушении! Начинаем с двух проектов: маленький комплекс апартаментов и достраиваем с местным партнером поселок с виллами. Открыты к различным формам партнерств. Будем добирать команду и искать партнеров, агентов! Так что кому интересно — пишите. Сможем пообщаться! Рендеры не финальные, будем дорабатывать», — отметил он.
ООО «База Девелопмент» выступает учредителем десяти застройщиков. Компанией поровну владеют Александр Басс и сын владельца «Гринвича» Марк Заводовский. За 2022 год только это юрлицо заработало 129 миллионов рублей, из них 11,4 миллиона чистой прибыли.
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