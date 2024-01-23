Челябинский губернатор Текслер поздравил лауреатов премии «Светлое прошлое»

Лауреаты действительно любят свой регион, считает Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском театре опера и балета с участием вип-гостей 23 января проходит вручение главной премии года «Светлое прошлое». С приветственным словом к лауреатам и гостям обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Я хочу поздравить сегодняшних лауреатов. Они действительно горячо любят наш регион. Мы гордимся, что у нас есть такие замечательные земляки», — заявил Текслер во время приветственной речи.

Глава региона напомнил, что за 20 лет существования премии лауреатами стали уже 165 человек. «Светлое прошлое» является главным событием года в области и создает ее бренд. Подобных премий нет ни в одном регионе России, сообщил губернатор. Поздравить лауреатов приехала и жена Текслера Ирина. Она поблагодарила за подвиг одного из лауреатов — космонавта испытателя Дмитрия Петелина.

«Говоря о нашем сегодняшнем лауреате, я очень хочу сказать спасибо. Спасибо за то, что вы делаете. Я не представляю, как ваша семья ждала вас. Где-то далеко Полиночка и Ульяночка, прекрасные дочери Дмитрия, сидели и ждали папу», — отметила супруга главы региона.

Лауреатами становятся те, кто когда-то жив регионе и прославил его. В этом году премия состоится в рамках празднования 90-летия Челябинской области. На награждение отобрано девять кандидатов в области спорта, науки, искусства и военного ремесла.

Поздравить лауреатов приехала жена Текслера Ирина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ирина Текслер поблагодарила космонавта Дмитрия Петелина (в центре) за его труд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лауреатов награждали на сцене Челябинского театра оперы и балета, среди кандидатов была представлена и Наталья Благих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всего комиссией было выбрано девять кандидатов, среди которых был пианист Дмитрий Шишкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU