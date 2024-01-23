23 января 2024

Жителей Краснокамска возмутила инициатива молодежи построить детскую площадку за 5 млн рублей

Жители Краснокамска возмутились, узнав о строительстве детской площадки в городе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололед, ледяной дождь в Перми., двор, детская площадка, ледяной дождь
Горожане считают, что деньги стоило бы направить не на строительство детской площадки, а на ремонт коммунальных сетей Фото:

В Краснокамске жители критично восприняли идею построить в городе детскую площадку. Проект, который инициировала местная молодежь, победил в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Сейчас авторы проекта собирают средства на его реализацию. Они предложили горожанам собрать часть денег на строительства детской площадки, разместив объявление в группе «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках реализации проекта будет установлен детский игровой комплекс в виде корабля „Баркентина“ по адресу Калинина 19. Стоимость проекта — 5 337 988 рублей. Нам необходимо собрать 5% от стоимости проекта — 266 899,4 рублей. Просим вас поддержать наш проект и внести любую сумму на карту „Сбербанка“», — обратились авторы к подписчикам группы.

В комментариях краснокамцы высказали мнение, что для города гораздо важнее было бы решить проблему с ремонтом теплосетей и заменой канализации. «Водопровод [в городе] изношен, канализация вообще вся пришла в негодность. Надо уже город в порядок приводить», — написала Галина Миронова-Фролова. Женщина также возмутилась, что детская площадка строится за счет жителей.

Юлия Танчик посоветовала обратить внимание на «проблему с канализацией». «Сделайте так, чтобы у нас для начала на детскую площадку не текли стоки из канализации». А горожанин Олег Архипов написал, что «лучше бы сделать теплосети». Краевые власти поддерживают проекты инициативного бюджетирования с 2017 года: бюджет выделяет на их реализацию до 90% от стоимости, а оставшуюся часть должны собрать жители.

В ноябре 2023 года в Краснокамске произошла крупная коммунальная авария на сетях канализации. После случившегося губернатор Дмитрий Махонин поручил мэру города Игорю Быкаризу поставить изношенные участки коммунальных сетей на учет предоставить предложение по приведению их в порядок.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснокамске жители критично восприняли идею построить в городе детскую площадку. Проект, который инициировала местная молодежь, победил в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Сейчас авторы проекта собирают средства на его реализацию. Они предложили горожанам собрать часть денег на строительства детской площадки, разместив объявление в группе «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». «В рамках реализации проекта будет установлен детский игровой комплекс в виде корабля „Баркентина“ по адресу Калинина 19. Стоимость проекта — 5 337 988 рублей. Нам необходимо собрать 5% от стоимости проекта — 266 899,4 рублей. Просим вас поддержать наш проект и внести любую сумму на карту „Сбербанка“», — обратились авторы к подписчикам группы. В комментариях краснокамцы высказали мнение, что для города гораздо важнее было бы решить проблему с ремонтом теплосетей и заменой канализации. «Водопровод [в городе] изношен, канализация вообще вся пришла в негодность. Надо уже город в порядок приводить», — написала Галина Миронова-Фролова. Женщина также возмутилась, что детская площадка строится за счет жителей. Юлия Танчик посоветовала обратить внимание на «проблему с канализацией». «Сделайте так, чтобы у нас для начала на детскую площадку не текли стоки из канализации». А горожанин Олег Архипов написал, что «лучше бы сделать теплосети». Краевые власти поддерживают проекты инициативного бюджетирования с 2017 года: бюджет выделяет на их реализацию до 90% от стоимости, а оставшуюся часть должны собрать жители. В ноябре 2023 года в Краснокамске произошла крупная коммунальная авария на сетях канализации. После случившегося губернатор Дмитрий Махонин поручил мэру города Игорю Быкаризу поставить изношенные участки коммунальных сетей на учет предоставить предложение по приведению их в порядок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...