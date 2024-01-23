Жителей Краснокамска возмутила инициатива молодежи построить детскую площадку за 5 млн рублей

Жители Краснокамска возмутились, узнав о строительстве детской площадки в городе

24 января 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Горожане считают, что деньги стоило бы направить не на строительство детской площадки, а на ремонт коммунальных сетей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Краснокамске жители критично восприняли идею построить в городе детскую площадку. Проект, который инициировала местная молодежь, победил в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Сейчас авторы проекта собирают средства на его реализацию. Они предложили горожанам собрать часть денег на строительства детской площадки, разместив объявление в группе «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». «В рамках реализации проекта будет установлен детский игровой комплекс в виде корабля „Баркентина“ по адресу Калинина 19. Стоимость проекта — 5 337 988 рублей. Нам необходимо собрать 5% от стоимости проекта — 266 899,4 рублей. Просим вас поддержать наш проект и внести любую сумму на карту „Сбербанка“», — обратились авторы к подписчикам группы. В комментариях краснокамцы высказали мнение, что для города гораздо важнее было бы решить проблему с ремонтом теплосетей и заменой канализации. «Водопровод [в городе] изношен, канализация вообще вся пришла в негодность. Надо уже город в порядок приводить», — написала Галина Миронова-Фролова. Женщина также возмутилась, что детская площадка строится за счет жителей. Юлия Танчик посоветовала обратить внимание на «проблему с канализацией». «Сделайте так, чтобы у нас для начала на детскую площадку не текли стоки из канализации». А горожанин Олег Архипов написал, что «лучше бы сделать теплосети». Краевые власти поддерживают проекты инициативного бюджетирования с 2017 года: бюджет выделяет на их реализацию до 90% от стоимости, а оставшуюся часть должны собрать жители. В ноябре 2023 года в Краснокамске произошла крупная коммунальная авария на сетях канализации. После случившегося губернатор Дмитрий Махонин поручил мэру города Игорю Быкаризу поставить изношенные участки коммунальных сетей на учет предоставить предложение по приведению их в порядок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Краснокамске жители критично восприняли идею построить в городе детскую площадку. Проект, который инициировала местная молодежь, победил в конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Сейчас авторы проекта собирают средства на его реализацию. Они предложили горожанам собрать часть денег на строительства детской площадки, разместив объявление в группе «Вечерний Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». «В рамках реализации проекта будет установлен детский игровой комплекс в виде корабля „Баркентина“ по адресу Калинина 19. Стоимость проекта — 5 337 988 рублей. Нам необходимо собрать 5% от стоимости проекта — 266 899,4 рублей. Просим вас поддержать наш проект и внести любую сумму на карту „Сбербанка“», — обратились авторы к подписчикам группы. В комментариях краснокамцы высказали мнение, что для города гораздо важнее было бы решить проблему с ремонтом теплосетей и заменой канализации. «Водопровод [в городе] изношен, канализация вообще вся пришла в негодность. Надо уже город в порядок приводить», — написала Галина Миронова-Фролова. Женщина также возмутилась, что детская площадка строится за счет жителей. Юлия Танчик посоветовала обратить внимание на «проблему с канализацией». «Сделайте так, чтобы у нас для начала на детскую площадку не текли стоки из канализации». А горожанин Олег Архипов написал, что «лучше бы сделать теплосети». Краевые власти поддерживают проекты инициативного бюджетирования с 2017 года: бюджет выделяет на их реализацию до 90% от стоимости, а оставшуюся часть должны собрать жители. В ноябре 2023 года в Краснокамске произошла крупная коммунальная авария на сетях канализации. После случившегося губернатор Дмитрий Махонин поручил мэру города Игорю Быкаризу поставить изношенные участки коммунальных сетей на учет предоставить предложение по приведению их в порядок.