В челябинском городе школы, оставшиеся без тепла, перевели на дистант

25 января 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

Школьников первой смены перевели на дистант Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В связи с аварией на магистральной теплотрассе в Правобережном районе Магнитогорска Челябинской области 25 января в образовательных учреждениях первую смену переводят на дистант. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Магнитогорск. «25 января.2024 в образовательных учреждениях № 12, 25, 33, 61, 63, 65, 66, МЛ1, инт. 4 занятия для первой смены проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении telegram-канала мэрии города. Причина перехода на дистант авария на теплотрассе. Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии вечером 24 января. По сообщениям мэрии, на ликвидацию аварии были высланы бригады МП трест «Теплофикация». В районе четырех утра 25 января повреждение было локализовано, в дома начали подавать тепло.

В связи с аварией на магистральной теплотрассе в Правобережном районе Магнитогорска Челябинской области 25 января в образовательных учреждениях первую смену переводят на дистант. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Магнитогорск. «25 января.2024 в образовательных учреждениях № 12, 25, 33, 61, 63, 65, 66, МЛ1, инт. 4 занятия для первой смены проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении telegram-канала мэрии города. Причина перехода на дистант авария на теплотрассе. Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии вечером 24 января. По сообщениям мэрии, на ликвидацию аварии были высланы бригады МП трест «Теплофикация». В районе четырех утра 25 января повреждение было локализовано, в дома начали подавать тепло.