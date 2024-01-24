В челябинском городе школы, оставшиеся без тепла, перевели на дистант

В связи с аварией на магистральной теплотрассе в Правобережном районе Магнитогорска Челябинской области 25 января в образовательных учреждениях первую смену переводят на дистант. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Магнитогорск.
«25 января.2024 в образовательных учреждениях № 12, 25, 33, 61, 63, 65, 66, МЛ1, инт. 4 занятия для первой смены проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении telegram-канала мэрии города. Причина перехода на дистант авария на теплотрассе.
Правобережный район Магнитогорска остался без отопления из-за коммунальной аварии вечером 24 января. По сообщениям мэрии, на ликвидацию аварии были высланы бригады МП трест «Теплофикация». В районе четырех утра 25 января повреждение было локализовано, в дома начали подавать тепло.
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