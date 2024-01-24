24 января 2024

На тушение пожара на челябинской мебельной фабрике ушли сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, пожарный в каске, локализация пожара
Пожар на предприятии ликвидирован в 10:00 Фото:

В поселке Белоносово Еткульского района (Челябинская область) 25 января ликвидировали пожар на мебельной фабрике. На это потребовалось более суток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона.

«Пожар на мебельной фабрике в Еткульском районе ликвидирован. Об этом объявлено в 10:00», — уточнили в пресс-службе.

Крупный пожар на предприятии начался 24 января. Огонь распространился на площади 3 600 квадратных метров. Открытое горение огнеборцам удалось ликвидировать в 10:16. Сотрудники СУ СКР по региону ищут виновных.

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В поселке Белоносово Еткульского района (Челябинская область) 25 января ликвидировали пожар на мебельной фабрике. На это потребовалось более суток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона. «Пожар на мебельной фабрике в Еткульском районе ликвидирован. Об этом объявлено в 10:00», — уточнили в пресс-службе. Крупный пожар на предприятии начался 24 января. Огонь распространился на площади 3 600 квадратных метров. Открытое горение огнеборцам удалось ликвидировать в 10:16. Сотрудники СУ СКР по региону ищут виновных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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