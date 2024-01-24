На тушение пожара на челябинской мебельной фабрике ушли сутки

Пожар на предприятии ликвидирован в 10:00 Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Белоносово Еткульского района (Челябинская область) 25 января ликвидировали пожар на мебельной фабрике. На это потребовалось более суток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона.

«Пожар на мебельной фабрике в Еткульском районе ликвидирован. Об этом объявлено в 10:00», — уточнили в пресс-службе.

Крупный пожар на предприятии начался 24 января. Огонь распространился на площади 3 600 квадратных метров. Открытое горение огнеборцам удалось ликвидировать в 10:16. Сотрудники СУ СКР по региону ищут виновных.