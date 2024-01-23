23 января 2024

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение мебельной фабрики под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на лесоматериалы Фото:

Сотрубники Копейского пожарно-спасательного гарнизона Челябинской области ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике в Еткульском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уточненная информация по пожару в Еткульском районе: в 10-16 ликвидация открытого горения. Угроза распространения снята, удалось не допустить распространения огня на лесоматериалы», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Крупный пожар на мебельной фабрике начался утром 24 января в поселке Батуринский. Сотрудники МЧС работают по повышенному рангу сложности. Площадь возгорания составила 3600 квадратных метров.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрубники Копейского пожарно-спасательного гарнизона Челябинской области ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике в Еткульском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Уточненная информация по пожару в Еткульском районе: в 10-16 ликвидация открытого горения. Угроза распространения снята, удалось не допустить распространения огня на лесоматериалы», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. Крупный пожар на мебельной фабрике начался утром 24 января в поселке Батуринский. Сотрудники МЧС работают по повышенному рангу сложности. Площадь возгорания составила 3600 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...