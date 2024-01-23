Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение мебельной фабрики под Челябинском

Сотрубники Копейского пожарно-спасательного гарнизона Челябинской области ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике в Еткульском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Уточненная информация по пожару в Еткульском районе: в 10-16 ликвидация открытого горения. Угроза распространения снята, удалось не допустить распространения огня на лесоматериалы», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
Крупный пожар на мебельной фабрике начался утром 24 января в поселке Батуринский. Сотрудники МЧС работают по повышенному рангу сложности. Площадь возгорания составила 3600 квадратных метров.
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