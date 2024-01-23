Челябинские следователи ищут виновных в пожаре на мебельной фабрике. Видео

24 января 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

В региональном следкоме по факту пожара проводят проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники СКР по Челябинской области ищут виновных в пожаре на мебельной фабрике в поселке Белоносово. В настоящее время идет проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья»), сообщили URA.RU 24 января в пресс-службе ведомства. «В СКР по региону организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья“). В настоящее время на месте происшествия находятся следователь и следователь-криминалист, проводится осмотр места происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что в ходе проверки будут установлены причины возгорания. А также дана оценка соблюдения законодательства при осуществлении деятельности на объекте и действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности. Пожар начался утром 24 января и охватил территории 3600 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Пожарным удалось локализовать пламя, а после ликвидировать возгорание.

Сотрудники СКР по Челябинской области ищут виновных в пожаре на мебельной фабрике в поселке Белоносово. В настоящее время идет проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья»), сообщили URA.RU 24 января в пресс-службе ведомства. «В СКР по региону организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья“). В настоящее время на месте происшествия находятся следователь и следователь-криминалист, проводится осмотр места происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что в ходе проверки будут установлены причины возгорания. А также дана оценка соблюдения законодательства при осуществлении деятельности на объекте и действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности. Пожар начался утром 24 января и охватил территории 3600 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Пожарным удалось локализовать пламя, а после ликвидировать возгорание.