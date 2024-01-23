23 января 2024

Челябинские следователи ищут виновных в пожаре на мебельной фабрике. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
В региональном следкоме по факту пожара проводят проверку Фото:

Сотрудники СКР по Челябинской области ищут виновных в пожаре на мебельной фабрике в поселке Белоносово. В настоящее время идет проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья»), сообщили URA.RU 24 января в пресс-службе ведомства.

«В СКР по региону организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья“). В настоящее время на месте происшествия находятся следователь и следователь-криминалист, проводится осмотр места происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что в ходе проверки будут установлены причины возгорания. А также дана оценка соблюдения законодательства при осуществлении деятельности на объекте и действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности.

Пожар начался утром 24 января и охватил территории 3600 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Пожарным удалось локализовать пламя, а после ликвидировать возгорание.

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Сотрудники СКР по Челябинской области ищут виновных в пожаре на мебельной фабрике в поселке Белоносово. В настоящее время идет проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья»), сообщили URA.RU 24 января в пресс-службе ведомства. «В СКР по региону организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья“). В настоящее время на месте происшествия находятся следователь и следователь-криминалист, проводится осмотр места происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что в ходе проверки будут установлены причины возгорания. А также дана оценка соблюдения законодательства при осуществлении деятельности на объекте и действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности. Пожар начался утром 24 января и охватил территории 3600 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Пожарным удалось локализовать пламя, а после ликвидировать возгорание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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