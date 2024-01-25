Мэр Челябинска Котова рассказала, на что потрачено 4,4 млрд рублей. Фото

Мэр Челябинска Котова: 4,4 млрд рублей потрачены на мероприятия по нацпроектам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, котова наталья
В Челябинске строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что в городе в 2023 году 4,36 миллиарда рублей было потрачено на мероприятия по семи нацпроектам. На данный момент в мегаполисе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения.

«В прошлом году в Челябинске реализованы мероприятия по семи нацпроектам, общий объем финансирования по ним превысил 4,36 миллиарда рублей. Благодаря федеральным средствам и поддержке Губернатора Алексея Текслера в нашем городе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения», — сообщила Котова в своем телеграмм-канале.

Также мэр Челябинска напомнила, в городе ремонтируются дороги, обновляются объекты коммунальной инфраструктуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства, оказывается поддержка семьям и пожилым гражданам, создаются условия для занятий спортом и развития творческого потенциала челябинцев.

Глава города подчеркнула, Президентом РФ Владимиром Путиным, инициировавшим национальные проекты, уже принято решение о продлении срока реализации программы «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года. На очереди и другие приоритетные национальные задачи.

Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, в городе в 2023 году 4,36 млрд рублей было потрачено на мероприятия по семи нацпроектам
Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, в городе в 2023 году 4,36 млрд рублей было потрачено на мероприятия по семи нацпроектам
Фото:
Благодаря федеральным средствам и поддержке Губернатора Алексея Текслера в нашем городе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения
Благодаря федеральным средствам и поддержке Губернатора Алексея Текслера в нашем городе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения
Фото:
Благоустраиваются дворы и общественные пространства, оказывается поддержка семьям и пожилым гражданам, создаются условия для занятий спортом и развития творческого потенциала челябинцев
Благоустраиваются дворы и общественные пространства, оказывается поддержка семьям и пожилым гражданам, создаются условия для занятий спортом и развития творческого потенциала челябинцев
Фото:
В 2024 году в Челябинске в эксплуатацию введены несколько дорог
В 2024 году в Челябинске в эксплуатацию введены несколько дорог
Фото:
Президентом РФ Владимиром Путиным уже принято решение о продлении срока реализации программы «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года
Президентом РФ Владимиром Путиным уже принято решение о продлении срока реализации программы «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что в городе в 2023 году 4,36 миллиарда рублей было потрачено на мероприятия по семи нацпроектам. На данный момент в мегаполисе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения. «В прошлом году в Челябинске реализованы мероприятия по семи нацпроектам, общий объем финансирования по ним превысил 4,36 миллиарда рублей. Благодаря федеральным средствам и поддержке Губернатора Алексея Текслера в нашем городе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения», — сообщила Котова в своем телеграмм-канале. Также мэр Челябинска напомнила, в городе ремонтируются дороги, обновляются объекты коммунальной инфраструктуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства, оказывается поддержка семьям и пожилым гражданам, создаются условия для занятий спортом и развития творческого потенциала челябинцев. Глава города подчеркнула, Президентом РФ Владимиром Путиным, инициировавшим национальные проекты, уже принято решение о продлении срока реализации программы «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года. На очереди и другие приоритетные национальные задачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...