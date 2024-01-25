Мэр Челябинска Котова: 4,4 млрд рублей потрачены на мероприятия по нацпроектам

В Челябинске строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что в городе в 2023 году 4,36 миллиарда рублей было потрачено на мероприятия по семи нацпроектам. На данный момент в мегаполисе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения.

«В прошлом году в Челябинске реализованы мероприятия по семи нацпроектам, общий объем финансирования по ним превысил 4,36 миллиарда рублей. Благодаря федеральным средствам и поддержке Губернатора Алексея Текслера в нашем городе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения», — сообщила Котова в своем телеграмм-канале.

Также мэр Челябинска напомнила, в городе ремонтируются дороги, обновляются объекты коммунальной инфраструктуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства, оказывается поддержка семьям и пожилым гражданам, создаются условия для занятий спортом и развития творческого потенциала челябинцев.

Глава города подчеркнула, Президентом РФ Владимиром Путиным, инициировавшим национальные проекты, уже принято решение о продлении срока реализации программы «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года. На очереди и другие приоритетные национальные задачи.

Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, в городе в 2023 году 4,36 млрд рублей было потрачено на мероприятия по семи нацпроектам Фото: телеграм-канал Натальи Котовой

Благодаря федеральным средствам и поддержке Губернатора Алексея Текслера в нашем городе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения Фото: телеграм-канал Натальи Котовой

Благоустраиваются дворы и общественные пространства, оказывается поддержка семьям и пожилым гражданам, создаются условия для занятий спортом и развития творческого потенциала челябинцев Фото: телеграм-канал Натальи Котовой

В 2024 году в Челябинске в эксплуатацию введены несколько дорог Фото: телеграм-канал Натальи Котовой