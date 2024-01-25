Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что в городе в 2023 году 4,36 миллиарда рублей было потрачено на мероприятия по семи нацпроектам. На данный момент в мегаполисе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения.
«В прошлом году в Челябинске реализованы мероприятия по семи нацпроектам, общий объем финансирования по ним превысил 4,36 миллиарда рублей. Благодаря федеральным средствам и поддержке Губернатора Алексея Текслера в нашем городе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения», — сообщила Котова в своем телеграмм-канале.
Также мэр Челябинска напомнила, в городе ремонтируются дороги, обновляются объекты коммунальной инфраструктуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства, оказывается поддержка семьям и пожилым гражданам, создаются условия для занятий спортом и развития творческого потенциала челябинцев.
Глава города подчеркнула, Президентом РФ Владимиром Путиным, инициировавшим национальные проекты, уже принято решение о продлении срока реализации программы «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года. На очереди и другие приоритетные национальные задачи.
Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, в городе в 2023 году 4,36 млрд рублей было потрачено на мероприятия по семи нацпроектам
Фото: телеграм-канал Натальи Котовой
Благодаря федеральным средствам и поддержке Губернатора Алексея Текслера в нашем городе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения
Фото: телеграм-канал Натальи Котовой
Благоустраиваются дворы и общественные пространства, оказывается поддержка семьям и пожилым гражданам, создаются условия для занятий спортом и развития творческого потенциала челябинцев
Фото: телеграм-канал Натальи Котовой
В 2024 году в Челябинске в эксплуатацию введены несколько дорог
Фото: телеграм-канал Натальи Котовой
Президентом РФ Владимиром Путиным уже принято решение о продлении срока реализации программы «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года
Глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что в городе в 2023 году 4,36 миллиарда рублей было потрачено на мероприятия по семи нацпроектам. На данный момент в мегаполисе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения. «В прошлом году в Челябинске реализованы мероприятия по семи нацпроектам, общий объем финансирования по ним превысил 4,36 миллиарда рублей. Благодаря федеральным средствам и поддержке Губернатора Алексея Текслера в нашем городе строятся и переоснащаются детские сады, школы, социальные учреждения», — сообщила Котова в своем телеграмм-канале. Также мэр Челябинска напомнила, в городе ремонтируются дороги, обновляются объекты коммунальной инфраструктуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства, оказывается поддержка семьям и пожилым гражданам, создаются условия для занятий спортом и развития творческого потенциала челябинцев. Глава города подчеркнула, Президентом РФ Владимиром Путиным, инициировавшим национальные проекты, уже принято решение о продлении срока реализации программы «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2030 года. На очереди и другие приоритетные национальные задачи.