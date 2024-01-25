25 января 2024

В ХМАО объявили карантин по опасному заболеванию, которое вызывают паразиты

© Служба новостей «URA.RU»
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В Березовском районе ХМАО выявили трихинеллез у медведя Фото:

В охотничьих угодьях Березовского района ХМАО ввели карантин из-за трихинеллеза диких животных — опасного заболевания, которое вызывают паразиты — черви рода Трихинеллы. Об этом сообщил природнадзор ХМАО.

«Ограничительные мероприятия по заболеванию трихинеллезом диких животных (медведь) действуют на территории общедоступных охотничьих угодий ЗАО „Березовский Коопзверопромхоз“. Территория в радиусе километра вокруг эпизоотического очага объявляется неблагополучным пунктом по заболеванию», — указано в объявлении природнадзора ХМАО на официальном сайте.

Заболевание передается человеку при употреблении мяса зараженного животного, прошедшего недостаточную термическую обработку. У людей заражение паразитами вызывает сильные кишечные боли. Из кишечника трихинеллы могут попасть в кровеносную систему и мышечные ткани. Природнадзор советует жителям не употреблять мясо, непрошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу. Также во время карантина на территории все туши диких животных будут проверять на наличие паразитов.

Ранее URA.RU писало, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Сургутском районе был введен карантин. Санитарные врачи подозревали, что животные болели вирусом африканской чумы.

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В охотничьих угодьях Березовского района ХМАО ввели карантин из-за трихинеллеза диких животных — опасного заболевания, которое вызывают паразиты — черви рода Трихинеллы. Об этом сообщил природнадзор ХМАО. «Ограничительные мероприятия по заболеванию трихинеллезом диких животных (медведь) действуют на территории общедоступных охотничьих угодий ЗАО „Березовский Коопзверопромхоз“. Территория в радиусе километра вокруг эпизоотического очага объявляется неблагополучным пунктом по заболеванию», — указано в объявлении природнадзора ХМАО на официальном сайте. Заболевание передается человеку при употреблении мяса зараженного животного, прошедшего недостаточную термическую обработку. У людей заражение паразитами вызывает сильные кишечные боли. Из кишечника трихинеллы могут попасть в кровеносную систему и мышечные ткани. Природнадзор советует жителям не употреблять мясо, непрошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу. Также во время карантина на территории все туши диких животных будут проверять на наличие паразитов. Ранее URA.RU писало, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Сургутском районе был введен карантин. Санитарные врачи подозревали, что животные болели вирусом африканской чумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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