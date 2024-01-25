В ХМАО объявили карантин по опасному заболеванию, которое вызывают паразиты

26 января 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

В Березовском районе ХМАО выявили трихинеллез у медведя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В охотничьих угодьях Березовского района ХМАО ввели карантин из-за трихинеллеза диких животных — опасного заболевания, которое вызывают паразиты — черви рода Трихинеллы. Об этом сообщил природнадзор ХМАО. «Ограничительные мероприятия по заболеванию трихинеллезом диких животных (медведь) действуют на территории общедоступных охотничьих угодий ЗАО „Березовский Коопзверопромхоз“. Территория в радиусе километра вокруг эпизоотического очага объявляется неблагополучным пунктом по заболеванию», — указано в объявлении природнадзора ХМАО на официальном сайте. Заболевание передается человеку при употреблении мяса зараженного животного, прошедшего недостаточную термическую обработку. У людей заражение паразитами вызывает сильные кишечные боли. Из кишечника трихинеллы могут попасть в кровеносную систему и мышечные ткани. Природнадзор советует жителям не употреблять мясо, непрошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу. Также во время карантина на территории все туши диких животных будут проверять на наличие паразитов. Ранее URA.RU писало, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Сургутском районе был введен карантин. Санитарные врачи подозревали, что животные болели вирусом африканской чумы.

В охотничьих угодьях Березовского района ХМАО ввели карантин из-за трихинеллеза диких животных — опасного заболевания, которое вызывают паразиты — черви рода Трихинеллы. Об этом сообщил природнадзор ХМАО. «Ограничительные мероприятия по заболеванию трихинеллезом диких животных (медведь) действуют на территории общедоступных охотничьих угодий ЗАО „Березовский Коопзверопромхоз“. Территория в радиусе километра вокруг эпизоотического очага объявляется неблагополучным пунктом по заболеванию», — указано в объявлении природнадзора ХМАО на официальном сайте. Заболевание передается человеку при употреблении мяса зараженного животного, прошедшего недостаточную термическую обработку. У людей заражение паразитами вызывает сильные кишечные боли. Из кишечника трихинеллы могут попасть в кровеносную систему и мышечные ткани. Природнадзор советует жителям не употреблять мясо, непрошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу. Также во время карантина на территории все туши диких животных будут проверять на наличие паразитов. Ранее URA.RU писало, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Сургутском районе был введен карантин. Санитарные врачи подозревали, что животные болели вирусом африканской чумы.