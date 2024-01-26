Екатеринбуржец убил отца, который мешал ему играть в компьютер

В Екатеринбурге сын забил до смерти отца, который мешал ему играть в компьютер. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД и СУ СК по Свердловской области.
«Когда у отца закончился алкоголь, он попросил наследника сходить в ближайший магазин. Тот агрессивно воспринял просьбу, потому что играл в компьютер и не хотел отвлекаться. В итоге сын до смерти забил отца», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После этого сын вызвал скорую помощь.
Инцидент произошел в апреле 2023 года в квартире на Таганской. Подозреваемого задержали сыщики уголовного розыска. До судебного разбирательства он находился под стражей. Накануне суд отправил мужчину на семь лет в колонию строгого режима, добавил URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
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