Екатеринбуржец убил отца, который мешал ему играть в компьютер

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Отец просил сына сходить в магазин за алкоголем, но тот играл в компьютер Фото:

В Екатеринбурге сын забил до смерти отца, который мешал ему играть в компьютер. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД и СУ СК по Свердловской области.

«Когда у отца закончился алкоголь, он попросил наследника сходить в ближайший магазин. Тот агрессивно воспринял просьбу, потому что играл в компьютер и не хотел отвлекаться. В итоге сын до смерти забил отца», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После этого сын вызвал скорую помощь.

Инцидент произошел в апреле 2023 года в квартире на Таганской. Подозреваемого задержали сыщики уголовного розыска. До судебного разбирательства он находился под стражей. Накануне суд отправил мужчину на семь лет в колонию строгого режима, добавил URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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В Екатеринбурге сын забил до смерти отца, который мешал ему играть в компьютер. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД и СУ СК по Свердловской области. «Когда у отца закончился алкоголь, он попросил наследника сходить в ближайший магазин. Тот агрессивно воспринял просьбу, потому что играл в компьютер и не хотел отвлекаться. В итоге сын до смерти забил отца», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После этого сын вызвал скорую помощь. Инцидент произошел в апреле 2023 года в квартире на Таганской. Подозреваемого задержали сыщики уголовного розыска. До судебного разбирательства он находился под стражей. Накануне суд отправил мужчину на семь лет в колонию строгого режима, добавил URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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