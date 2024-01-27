Бастрыкин взял на контроль наезд паровозика на ребенка в парке Екатеринбурга

Александру Бастрыкину передадут доклад о ходе проверки инцидента Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки наезда детского паровозика на 13-летнего мальчика в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой устанавливаются обстоятельства инцидента, изучается документация о работе должностных лиц парка культуры и отдыха, а также владельца аттракциона. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК России Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки», — пишет telegram-канал «Следком».

В результате наезда несовершеннолетний получил травмы головы и ног. Ребенка доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по факту происшествия.