27 января 2024

Бастрыкин взял на контроль наезд паровозика на ребенка в парке Екатеринбурга

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александру Бастрыкину передадут доклад о ходе проверки инцидента Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки наезда детского паровозика на 13-летнего мальчика в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой устанавливаются обстоятельства инцидента, изучается документация о работе должностных лиц парка культуры и отдыха, а также владельца аттракциона. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК России Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки», — пишет telegram-канал «Следком».

В результате наезда несовершеннолетний получил травмы головы и ног. Ребенка доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по факту происшествия.

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Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки наезда детского паровозика на 13-летнего мальчика в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой устанавливаются обстоятельства инцидента, изучается документация о работе должностных лиц парка культуры и отдыха, а также владельца аттракциона. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК России Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки», — пишет telegram-канал «Следком». В результате наезда несовершеннолетний получил травмы головы и ног. Ребенка доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку по факту происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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