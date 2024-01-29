Владимир Зеленский признал факт насильственной мобилизации на Украине

29 января 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский осудил военкомов за насильственную мобилизацию Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине были случаи насильственной мобилизации в ряды ВСУ. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Кроме того, украинский лидер осудил военкомов, ищущих потенциальных бойцов на улицах страны. «Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Правильно ли это? Абсолютно нет», — заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканал ARD. Также украинский лидер сообщил, что подготовит закон, запрещающий подобное поведение военкомов. В конце 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что принудительная мобилизация будет продолжаться. По его словам, это связано с большими потерями украинской армии на фронте.

На Украине были случаи насильственной мобилизации в ряды ВСУ. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Кроме того, украинский лидер осудил военкомов, ищущих потенциальных бойцов на улицах страны. «Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Правильно ли это? Абсолютно нет», — заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканал ARD. Также украинский лидер сообщил, что подготовит закон, запрещающий подобное поведение военкомов. В конце 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что принудительная мобилизация будет продолжаться. По его словам, это связано с большими потерями украинской армии на фронте.