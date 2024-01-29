Владимир Зеленский признал факт насильственной мобилизации на Украине

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Владимир Зеленский осудил военкомов за насильственную мобилизацию Фото:

На Украине были случаи насильственной мобилизации в ряды ВСУ. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Кроме того, украинский лидер осудил военкомов, ищущих потенциальных бойцов на улицах страны.

«Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Правильно ли это? Абсолютно нет», — заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканал ARD. Также украинский лидер сообщил, что подготовит закон, запрещающий подобное поведение военкомов.

В конце 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что принудительная мобилизация будет продолжаться. По его словам, это связано с большими потерями украинской армии на фронте.

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На Украине были случаи насильственной мобилизации в ряды ВСУ. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Кроме того, украинский лидер осудил военкомов, ищущих потенциальных бойцов на улицах страны. «Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Правильно ли это? Абсолютно нет», — заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканал ARD. Также украинский лидер сообщил, что подготовит закон, запрещающий подобное поведение военкомов. В конце 2023 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что принудительная мобилизация будет продолжаться. По его словам, это связано с большими потерями украинской армии на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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