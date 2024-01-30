Врачам продлили рабочий день из-за визита Шойгу в Екатеринбург

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медики, врач
Минздрав подготовил бригады врачей к приезду министра обороны РФ Сергея Шойгу Фото:

Министерство здравоохранения Свердловской области мобилизовало несколько мультидисциплинарных бригад из-за приезда министра обороны России Сергея Шойгу в Екатеринбург. В связи с этим медикам продлили рабочий день, сообщил осведомленный источник URA.RU в региональном минздраве.

«К приезду Шойгу готовились не только оборонные предприятия, но и врачи. Свердловский минздрав поручил ведущим медучреждения города подготовить по врачебной бригаде на экстренные случаи. Медикам продлили рабочий день на два-три часа. Предполагается, что персонал получит приятный бонус к зарплате», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там заявили, что скорая помощь работала сегодня в штатном режиме.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург накануне вечером в 21:00. Днем 30 января посетил ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и Машиностроительный завод имени Калинина.

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Министерство здравоохранения Свердловской области мобилизовало несколько мультидисциплинарных бригад из-за приезда министра обороны России Сергея Шойгу в Екатеринбург. В связи с этим медикам продлили рабочий день, сообщил осведомленный источник URA.RU в региональном минздраве. «К приезду Шойгу готовились не только оборонные предприятия, но и врачи. Свердловский минздрав поручил ведущим медучреждения города подготовить по врачебной бригаде на экстренные случаи. Медикам продлили рабочий день на два-три часа. Предполагается, что персонал получит приятный бонус к зарплате», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там заявили, что скорая помощь работала сегодня в штатном режиме. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург накануне вечером в 21:00. Днем 30 января посетил ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и Машиностроительный завод имени Калинина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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