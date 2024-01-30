Врачам продлили рабочий день из-за визита Шойгу в Екатеринбург

30 января 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Минздрав подготовил бригады врачей к приезду министра обороны РФ Сергея Шойгу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство здравоохранения Свердловской области мобилизовало несколько мультидисциплинарных бригад из-за приезда министра обороны России Сергея Шойгу в Екатеринбург. В связи с этим медикам продлили рабочий день, сообщил осведомленный источник URA.RU в региональном минздраве. «К приезду Шойгу готовились не только оборонные предприятия, но и врачи. Свердловский минздрав поручил ведущим медучреждения города подготовить по врачебной бригаде на экстренные случаи. Медикам продлили рабочий день на два-три часа. Предполагается, что персонал получит приятный бонус к зарплате», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там заявили, что скорая помощь работала сегодня в штатном режиме. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург накануне вечером в 21:00. Днем 30 января посетил ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и Машиностроительный завод имени Калинина.

Министерство здравоохранения Свердловской области мобилизовало несколько мультидисциплинарных бригад из-за приезда министра обороны России Сергея Шойгу в Екатеринбург. В связи с этим медикам продлили рабочий день, сообщил осведомленный источник URA.RU в региональном минздраве. «К приезду Шойгу готовились не только оборонные предприятия, но и врачи. Свердловский минздрав поручил ведущим медучреждения города подготовить по врачебной бригаде на экстренные случаи. Медикам продлили рабочий день на два-три часа. Предполагается, что персонал получит приятный бонус к зарплате», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там заявили, что скорая помощь работала сегодня в штатном режиме. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург накануне вечером в 21:00. Днем 30 января посетил ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и Машиностроительный завод имени Калинина.