Врачам продлили рабочий день из-за визита Шойгу в Екатеринбург

Министерство здравоохранения Свердловской области мобилизовало несколько мультидисциплинарных бригад из-за приезда министра обороны России Сергея Шойгу в Екатеринбург. В связи с этим медикам продлили рабочий день, сообщил осведомленный источник URA.RU в региональном минздраве.
«К приезду Шойгу готовились не только оборонные предприятия, но и врачи. Свердловский минздрав поручил ведущим медучреждения города подготовить по врачебной бригаде на экстренные случаи. Медикам продлили рабочий день на два-три часа. Предполагается, что персонал получит приятный бонус к зарплате», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там заявили, что скорая помощь работала сегодня в штатном режиме.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург накануне вечером в 21:00. Днем 30 января посетил ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей») и Машиностроительный завод имени Калинина.
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