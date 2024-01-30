Жители ХМАО жалуются на высокие цены в такси из-за сбоя Интернета по всей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, такси, яндекс
Клиенты такси пожаловались на двукратный рост цен Фото:

В Сургуте (ХМАО) стоимость поездки в такси выросла почти в два раза после сбоя в работе Интернета по всей России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пассажир «Яндекс.Такси».

«Добирался с работы на „Яндекс.Такси“. В обычный день стоимость поездки не превышала 150 рублей, а сегодня заплатил почти 300 рублей», — сообщил очевидец корреспонденту агентства.

Водитель рассказал пассажиру, что «Яндекс.Такси» увеличило коэффициенты как раз в момент сбоя Интернета по всей стране. В результате стоимость поездок подскочила.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу сервиса перевозок с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Сбой в работе сети Интернет по всей России произошел вечером 30 января. Читатели URA.RU сообщили о проблемах с доступом в Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО. Причиной была названа техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

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В Сургуте (ХМАО) стоимость поездки в такси выросла почти в два раза после сбоя в работе Интернета по всей России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пассажир «Яндекс.Такси». «Добирался с работы на „Яндекс.Такси“. В обычный день стоимость поездки не превышала 150 рублей, а сегодня заплатил почти 300 рублей», — сообщил очевидец корреспонденту агентства. Водитель рассказал пассажиру, что «Яндекс.Такси» увеличило коэффициенты как раз в момент сбоя Интернета по всей стране. В результате стоимость поездок подскочила. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу сервиса перевозок с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Сбой в работе сети Интернет по всей России произошел вечером 30 января. Читатели URA.RU сообщили о проблемах с доступом в Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО. Причиной была названа техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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