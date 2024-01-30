Челябинский завод Ростеха провел массовый набор рабочих

31 января 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

На заводе в Челябинске увеличился массовый набор сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «НПО „Электромашина“» госкорпорации «Ростех» в Челябинске провел массовый набор рабочих. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, за 2023 год обучено и трудоустроено 500 человек. Заявок получено в три раза больше. Пришедшие кадры закрыли потребность в работах по выполнению гособоронзаказа. «За 2023 год учебный центр предприятия обучил и трудоустроил около 500 сотрудников дефицитных профессий. Наметился существенный рост числа желающих трудоустроиться на предприятие через обучение», — рассказали URA.RU на заводе. Существенная разница между количеством обучившихся, трудоустроенных и числом заявок связана с высокими критериями отбора кандидатов. Также в ходе учебы часть учеников отсеивается, не доходя до официального трудоустройства. Учебные участки для подготовки специалистов рабочих профессий возобновили работу в декабре 2021 года. В феврале 2022 года приступила к обучению первая группа слесарей-электромонтажников. По итогам пройденных курсов трудоустроилось 78 специалистов. В 2023 году численность освоивших новую профессию и трудоустроенных на предприятие учеников выросла до 372 человек, что почти в пять раз превышает показатель 2022 года. Основная часть выпускников была трудоустроена на позиции слесарей-электромонтажников, другая закрыла вакансии вязальщиков жгутов, испытателей деталей и приборов, слесарей механосборочных работ и другие. Также в 2023 году челябинцы обучались профессиям токаря-фрезеровщика и контролера ОТК. Обучение на контролеров ОТК стало востребованным направлением. За год на предприятии набрали четыре группы, из которых трудоустроено 38 человек. В феврале 2024 года обучиться профессии контролера ОТК планирует 21 человек, группа сформирована. Параллельно с бесплатным обучением учебный центр завода набирает коммерческие группы на подготовку операторов и наладчиков станков с ЧПУ. Спрос на получение навыков по данной профессии заметно вырос. Так, если с 2015 года формировалось порядка 2 — 4 групп в год средней численностью по 5 — 8 человек, то с 2023 года было сформировано пять групп средней численностью от 10 до 23 человек. Первая группа в 2024 году приступила к обучению 30 января, в ней будут обучаться 28 человек. Среди желающих обучиться новой востребованной профессии стало все больше людей старше 50 лет и женщин. Об этом рассказала директор по персоналу «НПО «Электромашина» Наталия Курышова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «НПО „Электромашина“» госкорпорации «Ростех» в Челябинске провел массовый набор рабочих. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, за 2023 год обучено и трудоустроено 500 человек. Заявок получено в три раза больше. Пришедшие кадры закрыли потребность в работах по выполнению гособоронзаказа. «За 2023 год учебный центр предприятия обучил и трудоустроил около 500 сотрудников дефицитных профессий. Наметился существенный рост числа желающих трудоустроиться на предприятие через обучение», — рассказали URA.RU на заводе. Существенная разница между количеством обучившихся, трудоустроенных и числом заявок связана с высокими критериями отбора кандидатов. Также в ходе учебы часть учеников отсеивается, не доходя до официального трудоустройства. Учебные участки для подготовки специалистов рабочих профессий возобновили работу в декабре 2021 года. В феврале 2022 года приступила к обучению первая группа слесарей-электромонтажников. По итогам пройденных курсов трудоустроилось 78 специалистов. В 2023 году численность освоивших новую профессию и трудоустроенных на предприятие учеников выросла до 372 человек, что почти в пять раз превышает показатель 2022 года. Основная часть выпускников была трудоустроена на позиции слесарей-электромонтажников, другая закрыла вакансии вязальщиков жгутов, испытателей деталей и приборов, слесарей механосборочных работ и другие. Также в 2023 году челябинцы обучались профессиям токаря-фрезеровщика и контролера ОТК. Обучение на контролеров ОТК стало востребованным направлением. За год на предприятии набрали четыре группы, из которых трудоустроено 38 человек. В феврале 2024 года обучиться профессии контролера ОТК планирует 21 человек, группа сформирована. Параллельно с бесплатным обучением учебный центр завода набирает коммерческие группы на подготовку операторов и наладчиков станков с ЧПУ. Спрос на получение навыков по данной профессии заметно вырос. Так, если с 2015 года формировалось порядка 2 — 4 групп в год средней численностью по 5 — 8 человек, то с 2023 года было сформировано пять групп средней численностью от 10 до 23 человек. Первая группа в 2024 году приступила к обучению 30 января, в ней будут обучаться 28 человек. Среди желающих обучиться новой востребованной профессии стало все больше людей старше 50 лет и женщин. Об этом рассказала директор по персоналу «НПО «Электромашина» Наталия Курышова.