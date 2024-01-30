России удалось обменять четверых пленных бойцов из ХМАО

В ходе обмена пленными 31 января удалось обменять четверых бойцов из ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Во время последнего обмена пленными удалось вернуть в Россию троих мобилизованных югорчан и одного контрактника. Их должны были обменять, когда произошла катастрофа с Ил-76, но по понятным причинам все пришлось перенести», — сообщил источник.
Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова подтвердила информацию. Она уточнила, что бойцы из Радужного, Лангепаса, Нижневартовска и Сургута находились в плену с осени 2023 года. Один из них постоянно проживает в Тюменской области. «Это долгожданный обмен, который был под угрозой срыва. Мы сейчас очень рады, что он состоялся. Очень рады, вместе с родными», — поделилась омбудсмен.
Ранее URA.RU писало о возвращении в Россию 195 бойцов. В обмен на них украинской стороне было передано такое же число военнопленных.
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