30 января 2024

России удалось обменять четверых пленных бойцов из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
В ХМАО удалось вернуть четверых бойцов Фото:

В ходе обмена пленными 31 января удалось обменять четверых бойцов из ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Во время последнего обмена пленными удалось вернуть в Россию троих мобилизованных югорчан и одного контрактника. Их должны были обменять, когда произошла катастрофа с Ил-76, но по понятным причинам все пришлось перенести», — сообщил источник.

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова подтвердила информацию. Она уточнила, что бойцы из Радужного, Лангепаса, Нижневартовска и Сургута находились в плену с осени 2023 года. Один из них постоянно проживает в Тюменской области. «Это долгожданный обмен, который был под угрозой срыва. Мы сейчас очень рады, что он состоялся. Очень рады, вместе с родными», — поделилась омбудсмен.

Ранее URA.RU писало о возвращении в Россию 195 бойцов. В обмен на них украинской стороне было передано такое же число военнопленных.

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В ходе обмена пленными 31 января удалось обменять четверых бойцов из ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Во время последнего обмена пленными удалось вернуть в Россию троих мобилизованных югорчан и одного контрактника. Их должны были обменять, когда произошла катастрофа с Ил-76, но по понятным причинам все пришлось перенести», — сообщил источник. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова подтвердила информацию. Она уточнила, что бойцы из Радужного, Лангепаса, Нижневартовска и Сургута находились в плену с осени 2023 года. Один из них постоянно проживает в Тюменской области. «Это долгожданный обмен, который был под угрозой срыва. Мы сейчас очень рады, что он состоялся. Очень рады, вместе с родными», — поделилась омбудсмен. Ранее URA.RU писало о возвращении в Россию 195 бойцов. В обмен на них украинской стороне было передано такое же число военнопленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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