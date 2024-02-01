Челябинский ветеринар напомнил, чем опасны лисы для человека

Ветеринар из Челябинска заявил о трех случаях бешенства за январь

01 февраля 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Лисы переносят смертельное заболевание — бешенство Фото: Георгий Бергал © URA.RU Лисы являются основными переносчиками бешенства, что может привести к заражению человека смертельным заболеванием. Об этом сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «Лисы являются основным переносчиком бешенства, лечения которому еще не придумали, только вакцинация. Мы его боимся. Только за январь в Челябинске зафиксировано уже три случая бешенства животных, тогда как за весь минувший год их было всего пять», — рассказал URA.RU Новопашин. Эксперт предположил, что лисы начали приходить в города из-за высокого снежного покрова, который мешает им добывать пищу. В городах у них есть доступ к стихийным свалкам и контейнерным площадкам, где они могут представлять угрозу для людей и других животных. При этом отстрел лис в городах производится сотрудниками полиции только при угрозе нападения, в противном случае их просто выгоняют в лес. Врач-ветеринар уточнил, что после укуса человека зараженным животным необходимо как можно скорее сделать прививку от бешенства, в противном случае человек умирает. Так, в 2023 году в Омске один человек погиб от укуса бешеного животного. «Ежегодно в марте у нас начинается месяц профилактики бешенства, но прививку можно поставить в любой день. Также мы в апреле и октябре разбрасываем съедобную вакциону на территориях, граничащих с лесом — это, к примеру, Каштак, Бейвеля, новосинеглазово», — добавил Новопашин. Ранее URA.RU сообщало, что садоводы в «Григорьевских садах» Каслинского района попросили охотников не стрелять в лис, так как они помогают регулировать численность грызунов. Охотники настаивают на своем праве отстреливать лис при наличии разрешающих документов и за территорией садовых товариществ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лисы являются основными переносчиками бешенства, что может привести к заражению человека смертельным заболеванием. Об этом сообщил URA.RU завотделом противоэпизоотических мероприятий Челябинской ветстанции Виктор Новопашин. «Лисы являются основным переносчиком бешенства, лечения которому еще не придумали, только вакцинация. Мы его боимся. Только за январь в Челябинске зафиксировано уже три случая бешенства животных, тогда как за весь минувший год их было всего пять», — рассказал URA.RU Новопашин. Эксперт предположил, что лисы начали приходить в города из-за высокого снежного покрова, который мешает им добывать пищу. В городах у них есть доступ к стихийным свалкам и контейнерным площадкам, где они могут представлять угрозу для людей и других животных. При этом отстрел лис в городах производится сотрудниками полиции только при угрозе нападения, в противном случае их просто выгоняют в лес. Врач-ветеринар уточнил, что после укуса человека зараженным животным необходимо как можно скорее сделать прививку от бешенства, в противном случае человек умирает. Так, в 2023 году в Омске один человек погиб от укуса бешеного животного. «Ежегодно в марте у нас начинается месяц профилактики бешенства, но прививку можно поставить в любой день. Также мы в апреле и октябре разбрасываем съедобную вакциону на территориях, граничащих с лесом — это, к примеру, Каштак, Бейвеля, новосинеглазово», — добавил Новопашин. Ранее URA.RU сообщало, что садоводы в «Григорьевских садах» Каслинского района попросили охотников не стрелять в лис, так как они помогают регулировать численность грызунов. Охотники настаивают на своем праве отстреливать лис при наличии разрешающих документов и за территорией садовых товариществ.