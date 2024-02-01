Прощаться с тренером пришли его воспитанники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новоуральске простились с тренером Виталием Плешковым, который погиб у поселка Верх-Нейвинский (Свердловская область), когда возвращался на автобусе с детской хоккейной командой. Слова соболезнования выразил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

«Город прощается с выдающимся тренером Виталием Алексеевичем Плешковым. Он посвятил свой трудовой путь развитию новоуральского хоккея. Тренер, воспитавший немало игроков высокого уровня, прославивших нашу страну и город. Среди них: Алексей Макеев (игрок КХЛ, ХК „Автомобилист“, неоднократно вызывался в команду сборной России по хоккею) и Роман Чемерикин (игрок ВХЛ, обладатель Кубка „Петрова“ в составе ХК „Рубин“)», — отметил Тюменцев в своем telegram-канале.

По его словам, мужчина работал на совесть, преданно любил хоккей и верил в каждого своего воспитанника. Прощание прошло в «Спортивной школе олимпийского резерва», куда пришло около сотни человек.

Авария произошла в 4 км от трассы Екатеринбург-Серов утром 29 января. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо и он лоб в лоб столкнулся с легковушкой. Плешкова, двое участников СВО, а также пассажир иномарки Citroеn погибли на месте. Хозяина автобуса и водителя отправили в СИЗО. Подробнее об аварии — в сюжете URA.RU.