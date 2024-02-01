Вице-мэр Челябинска пообещал вернуться в Новосибирск

Вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов заявил, что намерен вернуться в родной ему Новосибирск. Об этом он сообщил в интервью изданию «Континент Сибирь» после отставки новосибирского мэра Анатолия Локтя.
«Я родился в Новосибирске и вернусь в свой родной город. Вопрос — когда и в каком статусе — открыт. В Челябинске у меня работа. Мне нравится наша команда, отношения в коллективе без всяких интриг — просто вместе пашем, делаем свое дело, радуемся результатам», — заявил Ксензов корреспонденту издания.
Ксензов с1991 года работал во властных структурах Новосибирска и области, в том числе на должностях первого вице-мэра города и вице-губернатора, курируя экономический блок и городское хозяйство. В 2015—2017 годах руководил Новосибирским метрополитеном, в 2017—2020 годах возглавлял управление дорожного хозяйства госкомитета дорожного хозяйства Крыма, был замминистра транспорта республики. В Челябинск Ксензов перебрался в 2021 году, став заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту.
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