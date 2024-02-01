01 февраля 2024

Челябинцы вкладывают деньги в бизнес, связанный с ремонтом машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Единая Россия вручает медикам ключи от машины. Курган , автопром, автосервис
Интерес челябинцев к ведению бизнеса, связанного с автосервисом, вырос на 15,6% Фото:

В Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом в топ-5 самых востребованных категорий бизнеса вошел автосервис. Интерес челябинцев к ведению бизнеса, связанного с ремонтом машин, вырос на 15,6%, сообщили в Авито.

«В топ-5 самых востребованных категорий бизнеса по доле в структуре спроса в Челябинске и Челябинской области вошел автосервис. Его доля категории в общей структуре спроса на готовый бизнес в 2023 году составила 8,3%. По отношению в 2022 году в 2023 году спрос вырос на 15,6%», — сообщили в Авито.

Челябинцы в 2023 по сравнению с 2022 годом приобрели значительно больше автосервисов и на 16% больше складов. Складская недвижимость в среднем продается по 7 млн 100 тысяч рублей за объект. Приобрести автосервис также можно в среднем за 7 млн рублей за объект.

В 2023 году Михаил Видгоф предложил проект строительства автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Строительный проект на публичных слушаниях был одобрен комиссией, никаких вопросов от присутствующих на заседании не последовало. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести.

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В Челябинской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом в топ-5 самых востребованных категорий бизнеса вошел автосервис. Интерес челябинцев к ведению бизнеса, связанного с ремонтом машин, вырос на 15,6%, сообщили в Авито. «В топ-5 самых востребованных категорий бизнеса по доле в структуре спроса в Челябинске и Челябинской области вошел автосервис. Его доля категории в общей структуре спроса на готовый бизнес в 2023 году составила 8,3%. По отношению в 2022 году в 2023 году спрос вырос на 15,6%», — сообщили в Авито. Челябинцы в 2023 по сравнению с 2022 годом приобрели значительно больше автосервисов и на 16% больше складов. Складская недвижимость в среднем продается по 7 млн 100 тысяч рублей за объект. Приобрести автосервис также можно в среднем за 7 млн рублей за объект. В 2023 году Михаил Видгоф предложил проект строительства автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Строительный проект на публичных слушаниях был одобрен комиссией, никаких вопросов от присутствующих на заседании не последовало. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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