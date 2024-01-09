Площадь под застройку будет увеличена до 11 тысяч 195 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одному из самых богатых депутатов челябинского заксобрания Михаилу Видгофу разрешили расширить участок под автосервис в Советском районе. Площадь будет увеличена с 10 до 11 тысяч 195 квадратных метров, минимальный отступ будет сокращен до 0 метров, сообщается в документе, опубликованном на сайте мэрии 9 января.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства станции технического обслуживания (автомобилей) с объектами коммерческого делового назначения на земельном участке в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с минимальным отступом от западной границы — 0 м и максимальным размером земельного участка -11 тысяч 195 квадратных метров. Участок под застройку расположен по Троицкому тракту в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Публичные слушания проходили в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря. Согласно документации, инициатором проекта является фирма ООО «Бовид Трак». Мэрия Челябинска разрешила компании изменить общую площадь участка под застройку с 10 до 11 тысяч 195 квадратных метров, а также сократить минимальный отступ от западной границы до 0. Ранее по нормативу отступ должен был быть трехметровым.

Ранее Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Строительный проект на публичных слушаниях был одобрен комиссией, никаких вопросов от присутствующих на заседании не последовало. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести.

Борису Видгофу и его сыну, депутату ЗСО Михаилу Видгофу принадлежат первых два этажа офисного здания на проспекте Ленина у автодороги «Меридиан». Общая площадь составляет 780 квадратных метров. Сам Михаил Видгоф, сын Бориса Видгофа, по итогам декларационной кампании 2021 года занял третье место в заксобрании по доходам. Заработок депутата на тот момент составил 106 млн 402 тысячи рублей.

Кадастровая стоимость участка составляет 26 млн 700 тысяч рублей Скрин: кадастровая карта г. Челябинск