Депутату челябинского заксобрания разрешили расширить участок под автосервис. Скрин

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Законодательное собрание Челябинской области. Депутаты. Челябинск., видгоф михаил
Площадь под застройку будет увеличена до 11 тысяч 195 квадратных метров Фото:

Одному из самых богатых депутатов челябинского заксобрания Михаилу Видгофу разрешили расширить участок под автосервис в Советском районе. Площадь будет увеличена с 10 до 11 тысяч 195 квадратных метров, минимальный отступ будет сокращен до 0 метров, сообщается в документе, опубликованном на сайте мэрии 9 января.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства станции технического обслуживания (автомобилей) с объектами коммерческого делового назначения на земельном участке в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с минимальным отступом от западной границы — 0 м и максимальным размером земельного участка -11 тысяч 195 квадратных метров. Участок под застройку расположен по Троицкому тракту в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Публичные слушания проходили в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря. Согласно документации, инициатором проекта является фирма ООО «Бовид Трак». Мэрия Челябинска разрешила компании изменить общую площадь участка под застройку с 10 до 11 тысяч 195 квадратных метров, а также сократить минимальный отступ от западной границы до 0. Ранее по нормативу отступ должен был быть трехметровым.

Ранее Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Строительный проект на публичных слушаниях был одобрен комиссией, никаких вопросов от присутствующих на заседании не последовало. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести.

Борису Видгофу и его сыну, депутату ЗСО Михаилу Видгофу принадлежат первых два этажа офисного здания на проспекте Ленина у автодороги «Меридиан». Общая площадь составляет 780 квадратных метров. Сам Михаил Видгоф, сын Бориса Видгофа, по итогам декларационной кампании 2021 года занял третье место в заксобрании по доходам. Заработок депутата на тот момент составил 106 млн 402 тысячи рублей.

Кадастровая стоимость участка составляет 26 млн 700 тысяч рублей
Кадастровая стоимость участка составляет 26 млн 700 тысяч рублей
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Одному из самых богатых депутатов челябинского заксобрания Михаилу Видгофу разрешили расширить участок под автосервис в Советском районе. Площадь будет увеличена с 10 до 11 тысяч 195 квадратных метров, минимальный отступ будет сокращен до 0 метров, сообщается в документе, опубликованном на сайте мэрии 9 января. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства станции технического обслуживания (автомобилей) с объектами коммерческого делового назначения на земельном участке в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с минимальным отступом от западной границы — 0 м и максимальным размером земельного участка -11 тысяч 195 квадратных метров. Участок под застройку расположен по Троицкому тракту в Советском районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Публичные слушания проходили в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря. Согласно документации, инициатором проекта является фирма ООО «Бовид Трак». Мэрия Челябинска разрешила компании изменить общую площадь участка под застройку с 10 до 11 тысяч 195 квадратных метров, а также сократить минимальный отступ от западной границы до 0. Ранее по нормативу отступ должен был быть трехметровым. Ранее Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Строительный проект на публичных слушаниях был одобрен комиссией, никаких вопросов от присутствующих на заседании не последовало. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести. Борису Видгофу и его сыну, депутату ЗСО Михаилу Видгофу принадлежат первых два этажа офисного здания на проспекте Ленина у автодороги «Меридиан». Общая площадь составляет 780 квадратных метров. Сам Михаил Видгоф, сын Бориса Видгофа, по итогам декларационной кампании 2021 года занял третье место в заксобрании по доходам. Заработок депутата на тот момент составил 106 млн 402 тысячи рублей.
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Ссылки по теме
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