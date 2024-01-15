Челябинцы стали покупать больше автосервисов и складов

В Челябинске спрос на покупку автосервисов вырос на 19%, складов — на 16%

16 января 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Автосервисы сейчас в среднем продаются по цене 30,5 тысяч рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области в 2023 по сравнению с 2022 годом приобрели на 19% больше автосервисов и на 16% — складов. Складская недвижимость в среднем продается по 7 млн 100 тысяч рублей за объект. Приобрести автосервис также можно в среднем за 7 млн рублей за объект, сообщили аналитики «Авито Недвижимость». «В Челябинске в 2023 году существенно вырос спрос на автосервисы и складскую недвижимость. Объекты стали покупать чаще на 19% и 16% соответственно», — сообщили в пресс-службе. Как отметили аналитики, цена складской недвижимости в городе на данный момент составляет семь тысяч рублей за квадратный метр. Автосервисы продаются по 30 тысяч 500 рублей за квадрат. Ранее специалисты сервиса отмечали, в 2023 году самым популярным типом коммерческой недвижимости в Челябинской области стали гостиницы — спрос на них вырос на 37% по сравнению с 2022 годом. Средняя стоимость за квадратный метр отеля составил 30 тысяч рублей, а стоимость за объект — 15 млн рублей.

Жители Челябинской области в 2023 по сравнению с 2022 годом приобрели на 19% больше автосервисов и на 16% — складов. Складская недвижимость в среднем продается по 7 млн 100 тысяч рублей за объект. Приобрести автосервис также можно в среднем за 7 млн рублей за объект, сообщили аналитики «Авито Недвижимость». «В Челябинске в 2023 году существенно вырос спрос на автосервисы и складскую недвижимость. Объекты стали покупать чаще на 19% и 16% соответственно», — сообщили в пресс-службе. Как отметили аналитики, цена складской недвижимости в городе на данный момент составляет семь тысяч рублей за квадратный метр. Автосервисы продаются по 30 тысяч 500 рублей за квадрат. Ранее специалисты сервиса отмечали, в 2023 году самым популярным типом коммерческой недвижимости в Челябинской области стали гостиницы — спрос на них вырос на 37% по сравнению с 2022 годом. Средняя стоимость за квадратный метр отеля составил 30 тысяч рублей, а стоимость за объект — 15 млн рублей.