15 января 2024

Челябинцы стали покупать больше автосервисов и складов

В Челябинске спрос на покупку автосервисов вырос на 19%, складов — на 16%
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервисы сейчас в среднем продаются по цене 30,5 тысяч рублей за квадрат Фото:

Жители Челябинской области в 2023 по сравнению с 2022 годом приобрели на 19% больше автосервисов и на 16% — складов. Складская недвижимость в среднем продается по 7 млн 100 тысяч рублей за объект. Приобрести автосервис также можно в среднем за 7 млн рублей за объект, сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

«В Челябинске в 2023 году существенно вырос спрос на автосервисы и складскую недвижимость. Объекты стали покупать чаще на 19% и 16% соответственно», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили аналитики, цена складской недвижимости в городе на данный момент составляет семь тысяч рублей за квадратный метр. Автосервисы продаются по 30 тысяч 500 рублей за квадрат.

Ранее специалисты сервиса отмечали, в 2023 году самым популярным типом коммерческой недвижимости в Челябинской области стали гостиницы — спрос на них вырос на 37% по сравнению с 2022 годом. Средняя стоимость за квадратный метр отеля составил 30 тысяч рублей, а стоимость за объект — 15 млн рублей.

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Жители Челябинской области в 2023 по сравнению с 2022 годом приобрели на 19% больше автосервисов и на 16% — складов. Складская недвижимость в среднем продается по 7 млн 100 тысяч рублей за объект. Приобрести автосервис также можно в среднем за 7 млн рублей за объект, сообщили аналитики «Авито Недвижимость». «В Челябинске в 2023 году существенно вырос спрос на автосервисы и складскую недвижимость. Объекты стали покупать чаще на 19% и 16% соответственно», — сообщили в пресс-службе. Как отметили аналитики, цена складской недвижимости в городе на данный момент составляет семь тысяч рублей за квадратный метр. Автосервисы продаются по 30 тысяч 500 рублей за квадрат. Ранее специалисты сервиса отмечали, в 2023 году самым популярным типом коммерческой недвижимости в Челябинской области стали гостиницы — спрос на них вырос на 37% по сравнению с 2022 годом. Средняя стоимость за квадратный метр отеля составил 30 тысяч рублей, а стоимость за объект — 15 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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