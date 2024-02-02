02 февраля 2024

Прокуратура начала проверку после пьяного дебоша на борту «Уральских авиалиний»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, воздушное судно, самолет на стоянке
Транспортная прокуратура проверит несоблюдение правил нахождения на борту самолета Фото:

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту пьяного дебоша пассажиров на борту самолета «Уральских авиалиний» и бездействия членов экипажа. Информация об этом появилась в СМИ.

«Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после дебоша трех пассажиров на борту „Уральских авиалиний“ на рейсе Санкт-Петербург — Екатеринбург. Ведомство проверит несоблюдение правил нахождения на борту самолета, нарушение прав пассажиров и бездействие членов экипажа», — пишет «Коммерсант Урал».

Трое пьяных пассажиров курили и громко матерились на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего 3 февраля из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. По словам очевидцев, экипаж воздушного судна не стал успокаивать дебоширов, а во время полета подливал им алкоголь. Однако в самой авиакомпании заявили, что бортпроводники делали замечания молодым людям и алкоголь буйным пассажирам не продавали.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту пьяного дебоша пассажиров на борту самолета «Уральских авиалиний» и бездействия членов экипажа. Информация об этом появилась в СМИ. «Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после дебоша трех пассажиров на борту „Уральских авиалиний“ на рейсе Санкт-Петербург — Екатеринбург. Ведомство проверит несоблюдение правил нахождения на борту самолета, нарушение прав пассажиров и бездействие членов экипажа», — пишет «Коммерсант Урал». Трое пьяных пассажиров курили и громко матерились на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего 3 февраля из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. По словам очевидцев, экипаж воздушного судна не стал успокаивать дебоширов, а во время полета подливал им алкоголь. Однако в самой авиакомпании заявили, что бортпроводники делали замечания молодым людям и алкоголь буйным пассажирам не продавали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...