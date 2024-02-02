Прокуратура начала проверку после пьяного дебоша на борту «Уральских авиалиний»

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту пьяного дебоша пассажиров на борту самолета «Уральских авиалиний» и бездействия членов экипажа. Информация об этом появилась в СМИ.
«Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после дебоша трех пассажиров на борту „Уральских авиалиний“ на рейсе Санкт-Петербург — Екатеринбург. Ведомство проверит несоблюдение правил нахождения на борту самолета, нарушение прав пассажиров и бездействие членов экипажа», — пишет «Коммерсант Урал».
Трое пьяных пассажиров курили и громко матерились на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего 3 февраля из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. По словам очевидцев, экипаж воздушного судна не стал успокаивать дебоширов, а во время полета подливал им алкоголь. Однако в самой авиакомпании заявили, что бортпроводники делали замечания молодым людям и алкоголь буйным пассажирам не продавали.
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