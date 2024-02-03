Женщина кричала от боли, сказал очевидец
В Екатеринбурге днем на улице Техническая неизвестный мужчина силой затащил женщину в машину и скрылся, выбросив ее телефон. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«На улице Технической,148 произошел случай. Услышала крики на улице (девушка кричала, что ей больно) мужчина затолкнул девушку в машину, при этом орал. Затем выкинул ее телефон и уехал», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Позже мужчина вернулся и забрал телефон.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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