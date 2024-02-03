03 февраля 2024

В Екатеринбурге мужчина силой затолкал женщину в машину и скрылся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, снег, пешеход, холод, зима, женщина, машины, парковка, мороз
Женщина кричала от боли, сказал очевидец Фото:

В Екатеринбурге днем на улице Техническая неизвестный мужчина силой затащил женщину в машину и скрылся, выбросив ее телефон. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«На улице Технической,148 произошел случай. Услышала крики на улице (девушка кричала, что ей больно) мужчина затолкнул девушку в машину, при этом орал. Затем выкинул ее телефон и уехал», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Позже мужчина вернулся и забрал телефон.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге днем на улице Техническая неизвестный мужчина силой затащил женщину в машину и скрылся, выбросив ее телефон. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На улице Технической,148 произошел случай. Услышала крики на улице (девушка кричала, что ей больно) мужчина затолкнул девушку в машину, при этом орал. Затем выкинул ее телефон и уехал», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Позже мужчина вернулся и забрал телефон. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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