В Екатеринбурге мужчина силой затолкал женщину в машину и скрылся. Фото

04 февраля 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Женщина кричала от боли, сказал очевидец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге днем на улице Техническая неизвестный мужчина силой затащил женщину в машину и скрылся, выбросив ее телефон. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На улице Технической,148 произошел случай. Услышала крики на улице (девушка кричала, что ей больно) мужчина затолкнул девушку в машину, при этом орал. Затем выкинул ее телефон и уехал», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Позже мужчина вернулся и забрал телефон. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург», https://t.me/zloy_ekb/23928

В Екатеринбурге днем на улице Техническая неизвестный мужчина силой затащил женщину в машину и скрылся, выбросив ее телефон. Об этом рассказал очевидец происшествия. «На улице Технической,148 произошел случай. Услышала крики на улице (девушка кричала, что ей больно) мужчина затолкнул девушку в машину, при этом орал. Затем выкинул ее телефон и уехал», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Позже мужчина вернулся и забрал телефон. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.