Песков высказался о реакции Запада на призыв РФ к расследованию атаки на Ил-76

Песков: Запад не отреагировал на призыв РФ провести расследование крушения Ил-76
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил об отсутствии реакции Запада на призывы РФ Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Несмотря на то, что Россия настаивает на международном расследовании атаки на самолет Ил-76 в Белгородской области, никто из западных стран не откликнулся на призыв Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никто из зарубежных стран не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки на Ил-76», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ настаивает на проведении расследования нападения на Ил-76, сбитый 24 января в Белгородской области, пишет RT. Тогда на борту авиасудна находились украинские военнопленные.

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Несмотря на то, что Россия настаивает на международном расследовании атаки на самолет Ил-76 в Белгородской области, никто из западных стран не откликнулся на призыв Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока никто из зарубежных стран не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки на Ил-76», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ настаивает на проведении расследования нападения на Ил-76, сбитый 24 января в Белгородской области, пишет RT. Тогда на борту авиасудна находились украинские военнопленные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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