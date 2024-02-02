Песков высказался о реакции Запада на призыв РФ к расследованию атаки на Ил-76

Дмитрий Песков заявил об отсутствии реакции Запада на призывы РФ
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
Несмотря на то, что Россия настаивает на международном расследовании атаки на самолет Ил-76 в Белгородской области, никто из западных стран не откликнулся на призыв Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока никто из зарубежных стран не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки на Ил-76», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ настаивает на проведении расследования нападения на Ил-76, сбитый 24 января в Белгородской области, пишет RT. Тогда на борту авиасудна находились украинские военнопленные.
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