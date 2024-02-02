Песков опроверг слова Киева о просьбе передать тела погибших при крушении Ил-76

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев не отправлял запрос на передачу тел погибших украинских солдат в связи с крушением Ил-76 Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

В Кремль не поступало обращений от Киева с просьбой о передачи тел украинских солдат, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В администрацию президента России [Владимира Путина] не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

Самолет потерпел крушение 24 января. В Кремле уточнили, что в инциденте виноват Киев. Далее СК РФ провел расследование и выяснил, что удар был нанесен зенитной ракетой из Харьковской области.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремль не поступало обращений от Киева с просьбой о передачи тел украинских солдат, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «В администрацию президента России [Владимира Путина] не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Самолет потерпел крушение 24 января. В Кремле уточнили, что в инциденте виноват Киев. Далее СК РФ провел расследование и выяснил, что удар был нанесен зенитной ракетой из Харьковской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...