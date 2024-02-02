Песков опроверг слова Киева о просьбе передать тела погибших при крушении Ил-76

В Кремль не поступало обращений от Киева с просьбой о передачи тел украинских солдат, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«В администрацию президента России [Владимира Путина] не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
Самолет потерпел крушение 24 января. В Кремле уточнили, что в инциденте виноват Киев. Далее СК РФ провел расследование и выяснил, что удар был нанесен зенитной ракетой из Харьковской области.
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