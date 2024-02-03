На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области машина Suzuki столкнулась с автобусом Yutong. В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Сотрудники свердловской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на 16 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По предварительным данным, столкнулись автомашина Suzuki и междугородний автобус Yutong, двигавшийся по маршруту № 816 „Екатеринбург-Реж“», — говорится в telegram-канале ведомства. Два пассажира «Сузуки» погибли на месте происшествия, водитель доставлен в больницу.
В момент ДТП в автобусе находилось 24 пассажира, они не пострадали. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. МВД проводит расследование по факту происшествия.
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