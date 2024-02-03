На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом. Фото

04 февраля 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работает полиция и экстренные службы Фото: Анна Майорова © URA.RU На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области машина Suzuki столкнулась с автобусом Yutong. В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Сотрудники свердловской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на 16 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По предварительным данным, столкнулись автомашина Suzuki и междугородний автобус Yutong, двигавшийся по маршруту № 816 „Екатеринбург-Реж“», — говорится в telegram-канале ведомства. Два пассажира «Сузуки» погибли на месте происшествия, водитель доставлен в больницу. В момент ДТП в автобусе находилось 24 пассажира, они не пострадали. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. МВД проводит расследование по факту происшествия. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5398)

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области машина Suzuki столкнулась с автобусом Yutong. В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Сотрудники свердловской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на 16 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По предварительным данным, столкнулись автомашина Suzuki и междугородний автобус Yutong, двигавшийся по маршруту № 816 „Екатеринбург-Реж“», — говорится в telegram-канале ведомства. Два пассажира «Сузуки» погибли на месте происшествия, водитель доставлен в больницу. В момент ДТП в автобусе находилось 24 пассажира, они не пострадали. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. МВД проводит расследование по факту происшествия.