03 февраля 2024

На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работает полиция и экстренные службы Фото:

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области машина Suzuki столкнулась с автобусом Yutong. В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Сотрудники свердловской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на 16 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По предварительным данным, столкнулись автомашина Suzuki и междугородний автобус Yutong, двигавшийся по маршруту № 816 „Екатеринбург-Реж“», — говорится в telegram-канале ведомства. Два пассажира «Сузуки» погибли на месте происшествия, водитель доставлен в больницу.

В момент ДТП в автобусе находилось 24 пассажира, они не пострадали. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. МВД проводит расследование по факту происшествия.

Фото:

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На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области машина Suzuki столкнулась с автобусом Yutong. В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Сотрудники свердловской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на 16 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По предварительным данным, столкнулись автомашина Suzuki и междугородний автобус Yutong, двигавшийся по маршруту № 816 „Екатеринбург-Реж“», — говорится в telegram-канале ведомства. Два пассажира «Сузуки» погибли на месте происшествия, водитель доставлен в больницу. В момент ДТП в автобусе находилось 24 пассажира, они не пострадали. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. МВД проводит расследование по факту происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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