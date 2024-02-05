Компания Роскосмоса в Миассе выиграла суд с Минобороны РФ

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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, грц макеева
ГРЦ имени Макеева доказала правоту в споре с Минобороны РФ Фото:

ГРЦ имени Макеева в Миассе (Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, выиграл суд с Минобороны РФ. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, военное ведомство пыталось взыскать 15,4 млн рублей.

«Арбитражный суд Москвы решил иск Министерства обороны РФ к АО „ГРЦ Макеева“ о взыскании 15 436 666 руб. 67 коп. оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия», — отмечено в решении.

Минобороны пыталось взыскать неустойку по договору. Иск был подан в сентябре 2023 года.

Подробности отсутствуют. ГРЦ им. Макеева ходатайствовал о слушаниях в закрытом порядке, однако суд отказал. В дело были представлены документы, которые оводы иска, по заявлению ответчика, опровергли.

При подготовке материала URA.RU обратилось к обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не поступили. Также запрос направлен в Роскосмос.

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ГРЦ имени Макеева в Миассе (Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, выиграл суд с Минобороны РФ. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, военное ведомство пыталось взыскать 15,4 млн рублей. «Арбитражный суд Москвы решил иск Министерства обороны РФ к АО „ГРЦ Макеева“ о взыскании 15 436 666 руб. 67 коп. оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия», — отмечено в решении. Минобороны пыталось взыскать неустойку по договору. Иск был подан в сентябре 2023 года. Подробности отсутствуют. ГРЦ им. Макеева ходатайствовал о слушаниях в закрытом порядке, однако суд отказал. В дело были представлены документы, которые оводы иска, по заявлению ответчика, опровергли. При подготовке материала URA.RU обратилось к обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не поступили. Также запрос направлен в Роскосмос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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