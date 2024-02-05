Компания Роскосмоса в Миассе выиграла суд с Минобороны РФ

ГРЦ имени Макеева доказала правоту в споре с Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГРЦ имени Макеева в Миассе (Челябинская область), входящий в структуру Роскосмоса, выиграл суд с Минобороны РФ. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, военное ведомство пыталось взыскать 15,4 млн рублей.

«Арбитражный суд Москвы решил иск Министерства обороны РФ к АО „ГРЦ Макеева“ о взыскании 15 436 666 руб. 67 коп. оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия», — отмечено в решении.

Минобороны пыталось взыскать неустойку по договору. Иск был подан в сентябре 2023 года.

Подробности отсутствуют. ГРЦ им. Макеева ходатайствовал о слушаниях в закрытом порядке, однако суд отказал. В дело были представлены документы, которые оводы иска, по заявлению ответчика, опровергли.

При подготовке материала URA.RU обратилось к обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не поступили. Также запрос направлен в Роскосмос.