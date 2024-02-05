Адвоката, защищавшего фигуранта уголовных дел в челябинском ПФР, отдали под суд

Уголовное дело в отношении Олега Косенко направлено в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отдали под суд адвоката, который, по версии следствия, обманул своего клиента более, чем на миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, речь идет об Олеге Косенко, попавшего под следствие после жалобы своего клиента, фигуранта уголовных дел в региональном ПФР, Александра Орехова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката одной из районных адвокатских коллегий областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что в ходе следствия к обвиняемому был предъявлен гражданский иск. Из-за этого на имущества адвоката был наложен арест. Сумма ареста составила более 4,5 млн рублей.

Косенко был задержан сотрудниками УФСБ по региону в марте прошлого года. Его обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он взял у Орехова более миллиона рублей. За это он пообещал клиенту, что наказание не будет связано с лишением свободы. Однако суд отправил Орехова в колонию на четыре года. Уже оттуда бывший заместитель главы регионального ПФР написал заявление на адвоката, обвинив его в мошенничестве.

В день избрания Косенко меры пресечения к зданию Центрального райсуда прибыло около 20 адвокатов. Все они заключили соглашения с коллегой и были готовы отстаивать его интересы в суде. Однако до защиты был допущен лишь один из них. В настоящее время Косенко находится под запретом определенных действий. Своей вины в инкриминируемом преступлении он не признал.