Жителей микрорайона «Залесье» заставляют платить за отсутствие охраны

Жители домов обязаны оплачивать отсутствие охраны закрытого двора Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Микрорайона «Залесье» Сосновского района Челябинской области заставляют платить за отсутствие охраняемого закрытого двора. Как URA.RU сообщила адвокат Анна Кудряшова, к которой обратились обманутые жильцы, при покупке им обещали охраняемый периметр поселка с камерами и шлагбаумами, но получили дырявый забор и заброшенную строительную будку.

«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отказался рассматривать кассационную жалобу собственников многоквартирного дома по вопросу взимания оплаты за мифические дополнительные услуги. При этом суды не желают применять решение общего собрания собственников, состоявшееся в 2018 году, об отказе от оплаты и обращать внимание на показания жителей, представленные фотографии и видеозаписи», — рассказала Кудряшова.

Кудряшова добавила, что управляющая компания не исполняет решение собственников жилья, при этом она приносит в суд не подписанные акты и договоры с аффилированными лицами. Все это время с жителей взимается плата за обеспечение безопасности, которая фактически является будкой для строителей и шлагбаумом в полутора километрах от домов. По словам адвоката, собственники подали заявление в СК РФ, рассмотрение стоит на контроле в Москве.

«Немало квартир приобретено с использованием средств материнского семейного капитала, а значит, деньги взимаются и с детей, как с собственников квартир. Собственники 35 многоквартирных домов продолжают находиться „в рабстве“, созданном с помощью решений судов», — пояснила Кудряшова.

Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне «Залесье» жителей заставили оплачивать несуществующие услуги в виде охраны закрытого двора. Застройщик ООО «Стройград+» (торговое название «Стройком») обещал покупателям охрану, видеонаблюдение, шлагбаумы, безопасность их жизни и имущества. Но в 2015 году компания обанкротилась и бросила недостроенный микрорайон.