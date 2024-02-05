05 февраля 2024

В Челябинск прибудет замгенпрокурора РФ Зайцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Сергей Зайцев пообщается с горожанами на социально важные темы Фото:

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 7 февраля посетит с рабочим визитом Челябинскую область. В рамках поездки он проведет прием граждан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, на встрече будут обсуждать социально значимые вопросы.

«Заместителем генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым запланирован выезд в Челябинскую область. В ходе рабочей поездки 7 февраля в Челябинске будет проведен личный прием граждан по социально значимым вопросам», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Там отметили, что прием будет осуществляться по предварительной записи. Ее можно оформить по телефону 8-351-239-20-00.

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Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев 7 февраля посетит с рабочим визитом Челябинскую область. В рамках поездки он проведет прием граждан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, на встрече будут обсуждать социально значимые вопросы. «Заместителем генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым запланирован выезд в Челябинскую область. В ходе рабочей поездки 7 февраля в Челябинске будет проведен личный прием граждан по социально значимым вопросам», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Там отметили, что прием будет осуществляться по предварительной записи. Ее можно оформить по телефону 8-351-239-20-00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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