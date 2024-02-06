В Челябинской области выросло число отравлений алкоголем и наркотиками. Инфографика

06 февраля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

За последние три месяца 2023 года от отравления наркотиками пострадало 353 челябинца Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Челябинской области число отравлений наркотиками выросло на 16% при росте алкогольных отравлений на 56% год к году. Статистику за четвертый квартал 2022 и 2023 года URA.RU предоставили в Роспотребнадзоре по региону. «Больше всего отравлений в группе наркотических веществ — 353 случая за четвертый квартал 2023 года. За аналогичный период 2022 года число наркотических отравлений составило 298. В том же периоде 2023 года группа отравлений спиртосодержащей продукцией переместилась с четвертого на второе место, а число случаев увеличилось с 67 до 151», — сообщили в надзорном ведомстве. Всего за последние три месяца 2023 года пострадало 714 челябинцев, из которых 553 человека — мужчины. Женщин среди пациентов с острыми отравлениями насчитывается 22,5%. В ведомстве отметили, что в случае пищевых отравлений число пострадавших по половому признаку одинаково. Притом отравившихся лекарствами больше среди женщин. Большинство отравлений возникло не случайно. В числе преднамеренных 397 инцидентов (55,6% от всех отравлений). Случайные отравления составили 43% (397 случаев) от общего числа, еще десять инцидентов причислили к категории «неопределенные». Основная доля отравления приходится на Челябинск — 477 из 714 случаев. Второе место по числу острых отравлений занял Магнитогорск, где было зафиксировано 84 пациента, на третьем месте — Копейск (23 случая). На четвертом месте оказались Златоуст и Саткинский район с 13 случаями, на пятом — Коркино (11 случаев) В остальных районах и городах региона число отравлений не превысило десяти случаев за квартал. Основная доля отравлений связана с наркотическими веществами инфографика: пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области Большинство пострадавших от отравлений в Челябинской области оказались мужчины инфографика: пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области число отравлений наркотиками выросло на 16% при росте алкогольных отравлений на 56% год к году. Статистику за четвертый квартал 2022 и 2023 года URA.RU предоставили в Роспотребнадзоре по региону. «Больше всего отравлений в группе наркотических веществ — 353 случая за четвертый квартал 2023 года. За аналогичный период 2022 года число наркотических отравлений составило 298. В том же периоде 2023 года группа отравлений спиртосодержащей продукцией переместилась с четвертого на второе место, а число случаев увеличилось с 67 до 151», — сообщили в надзорном ведомстве. Всего за последние три месяца 2023 года пострадало 714 челябинцев, из которых 553 человека — мужчины. Женщин среди пациентов с острыми отравлениями насчитывается 22,5%. В ведомстве отметили, что в случае пищевых отравлений число пострадавших по половому признаку одинаково. Притом отравившихся лекарствами больше среди женщин. Большинство отравлений возникло не случайно. В числе преднамеренных 397 инцидентов (55,6% от всех отравлений). Случайные отравления составили 43% (397 случаев) от общего числа, еще десять инцидентов причислили к категории «неопределенные». Основная доля отравления приходится на Челябинск — 477 из 714 случаев. Второе место по числу острых отравлений занял Магнитогорск, где было зафиксировано 84 пациента, на третьем месте — Копейск (23 случая). На четвертом месте оказались Златоуст и Саткинский район с 13 случаями, на пятом — Коркино (11 случаев) В остальных районах и городах региона число отравлений не превысило десяти случаев за квартал.