Происшествия ДТП В ХМАО на трассе загорелась фура. Видео 07 февраля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 + Госавтоинспекция устанавливает местоположение загоревшейся фуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО загорелась фура, предположительно, на участке автодороги Когалым — Сургут. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия. «[Сотрудники полиции] выясняют местоположение данного автомобиля», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Сургутского района. Подробности станут известны позже. Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО в результате ДТП погибли три человека. Авария произошла из-за столкновения двух легковых автомобилей. В ХМАО загорелась фура, предположительно, на участке автодороги Когалым — Сургут. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия. «[Сотрудники полиции] выясняют местоположение данного автомобиля», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Сургутского района. Подробности станут известны позже. Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО в результате ДТП погибли три человека. Авария произошла из-за столкновения двух легковых автомобилей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям