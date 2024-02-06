06 февраля 2024

В ХМАО на трассе загорелась фура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция устанавливает местоположение загоревшейся фуры Фото:

В ХМАО загорелась фура, предположительно, на участке автодороги Когалым — Сургут. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

«[Сотрудники полиции] выясняют местоположение данного автомобиля», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Сургутского района. Подробности станут известны позже.

Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО в результате ДТП погибли три человека. Авария произошла из-за столкновения двух легковых автомобилей.

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В ХМАО загорелась фура, предположительно, на участке автодороги Когалым — Сургут. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия. «[Сотрудники полиции] выясняют местоположение данного автомобиля», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Сургутского района. Подробности станут известны позже. Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО в результате ДТП погибли три человека. Авария произошла из-за столкновения двух легковых автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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