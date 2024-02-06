Госавтоинспекция устанавливает местоположение загоревшейся фуры
В ХМАО загорелась фура, предположительно, на участке автодороги Когалым — Сургут. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.
«[Сотрудники полиции] выясняют местоположение данного автомобиля», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Сургутского района. Подробности станут известны позже.
Ранее URA.RU сообщало, что на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО в результате ДТП погибли три человека. Авария произошла из-за столкновения двух легковых автомобилей.
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