В Госавтоинспекции ХМАО рассказали о причинах возгорания фуры на трассе

Причиной возгорания фуры на трассе Сургут — Когалым стало воспламенение под капотом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Сургутскому району.
«На 45 километре автодороги Сургут — Когалым во время комплексной чистки автодороги у автомобиля Isuzu, принадлежавшей компании Северавтодор под кабиной произошло возгорание. Водители успели покинуть салон автомобиля, но предпринять действия по тушению пожара не успели», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на участке автодороги Сургут — Когалым загорелся грузовой автомобиль. Видеозапись с происшествием распространилась по местным telegram-каналам.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.