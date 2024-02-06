06 февраля 2024

В Госавтоинспекции ХМАО рассказали о причинах возгорания фуры на трассе

Причиной возгорания фуры на трассе в ХМАО стало воспламенение под капотом
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГАИ рассказали о причинах возгорания фуры на трассе Фото:

Причиной возгорания фуры на трассе Сургут — Когалым стало воспламенение под капотом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Сургутскому району.

«На 45 километре автодороги Сургут — Когалым во время комплексной чистки автодороги у автомобиля Isuzu, принадлежавшей компании Северавтодор под кабиной произошло возгорание. Водители успели покинуть салон автомобиля, но предпринять действия по тушению пожара не успели», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на участке автодороги Сургут — Когалым загорелся грузовой автомобиль. Видеозапись с происшествием распространилась по местным telegram-каналам.

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Причиной возгорания фуры на трассе Сургут — Когалым стало воспламенение под капотом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Сургутскому району. «На 45 километре автодороги Сургут — Когалым во время комплексной чистки автодороги у автомобиля Isuzu, принадлежавшей компании Северавтодор под кабиной произошло возгорание. Водители успели покинуть салон автомобиля, но предпринять действия по тушению пожара не успели», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на участке автодороги Сургут — Когалым загорелся грузовой автомобиль. Видеозапись с происшествием распространилась по местным telegram-каналам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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