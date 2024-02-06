Происшествия Пожары В Госавтоинспекции ХМАО рассказали о причинах возгорания фуры на трассе Причиной возгорания фуры на трассе в ХМАО стало воспламенение под капотом 07 февраля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 + В ГАИ рассказали о причинах возгорания фуры на трассе Фото: Илья Московец © URA.RU Причиной возгорания фуры на трассе Сургут — Когалым стало воспламенение под капотом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Сургутскому району. «На 45 километре автодороги Сургут — Когалым во время комплексной чистки автодороги у автомобиля Isuzu, принадлежавшей компании Северавтодор под кабиной произошло возгорание. Водители успели покинуть салон автомобиля, но предпринять действия по тушению пожара не успели», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на участке автодороги Сургут — Когалым загорелся грузовой автомобиль. Видеозапись с происшествием распространилась по местным telegram-каналам. Причиной возгорания фуры на трассе Сургут — Когалым стало воспламенение под капотом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Сургутскому району. «На 45 километре автодороги Сургут — Когалым во время комплексной чистки автодороги у автомобиля Isuzu, принадлежавшей компании Северавтодор под кабиной произошло возгорание. Водители успели покинуть салон автомобиля, но предпринять действия по тушению пожара не успели», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на участке автодороги Сургут — Когалым загорелся грузовой автомобиль. Видеозапись с происшествием распространилась по местным telegram-каналам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям