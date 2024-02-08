Челябинцы массово запланировали ремонты в домах и квартирах

09 февраля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали массово проводить работы в своем жилье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Челябинска в 2024 году массово решили провести ремонты в квартирах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», в январе спрос на специалистов по ремонтам вырос на 19% в сравнении с тем же месяцем 2023 года. «В начале 2024 года челябинцы начали планировать ремонт после бума, продолжившегося в 2023 году. В этом январе спрос на специалистов по ремонтным работам вырос на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года», — рассказали в «Авито Услугах». Аналитики отметили тенденцию, в соответствии с которой горожане все чаще доверяют планирование ремонта дизайнерам интерьеров. Другие работы также отдают на откуп специалистов. За год больше всего увеличился спрос на услуги плиточников (прирост на 120%), установщиков дверей (плюс 78%) и полов (увеличение на 45%), маляров и клейщиков обоев (плюс 43%), электриков (42%), специалистов по ремонту потолков (38%) и штукатуров (плюс 20%). Увеличилась доля горожан, которые заказывали проведение работ «под ключ». При этом челябинцы акцентировали усилия на продуманном дизайне, позволяющем сэкономить на покупке материалов и мебели. Спрос на дизайнеров интерьеров стал в два раза выше. «Мы видим, что предложение услуг от мастеров по ремонту также растет (увеличение на 6%). Услуги становятся разнообразнее. Рекомендуем внимательно изучать отзывы о мастерах, общаться с ними на площадке и смотреть на рейтинги», — посоветовала руководитель категории «Ремонт и строительство» Светлана Филимонова. В начале года в топе запросов оказались услуги по неотложному ремонту. Популярными остались услуги мастеров по сборке мебели. После ухода из РФ производителя IKEA челябинцы стали на 3% чаще прибегать к работе сборщиков новой и ремонту старой мебели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска в 2024 году массово решили провести ремонты в квартирах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», в январе спрос на специалистов по ремонтам вырос на 19% в сравнении с тем же месяцем 2023 года. «В начале 2024 года челябинцы начали планировать ремонт после бума, продолжившегося в 2023 году. В этом январе спрос на специалистов по ремонтным работам вырос на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года», — рассказали в «Авито Услугах». Аналитики отметили тенденцию, в соответствии с которой горожане все чаще доверяют планирование ремонта дизайнерам интерьеров. Другие работы также отдают на откуп специалистов. За год больше всего увеличился спрос на услуги плиточников (прирост на 120%), установщиков дверей (плюс 78%) и полов (увеличение на 45%), маляров и клейщиков обоев (плюс 43%), электриков (42%), специалистов по ремонту потолков (38%) и штукатуров (плюс 20%). Увеличилась доля горожан, которые заказывали проведение работ «под ключ». При этом челябинцы акцентировали усилия на продуманном дизайне, позволяющем сэкономить на покупке материалов и мебели. Спрос на дизайнеров интерьеров стал в два раза выше. «Мы видим, что предложение услуг от мастеров по ремонту также растет (увеличение на 6%). Услуги становятся разнообразнее. Рекомендуем внимательно изучать отзывы о мастерах, общаться с ними на площадке и смотреть на рейтинги», — посоветовала руководитель категории «Ремонт и строительство» Светлана Филимонова. В начале года в топе запросов оказались услуги по неотложному ремонту. Популярными остались услуги мастеров по сборке мебели. После ухода из РФ производителя IKEA челябинцы стали на 3% чаще прибегать к работе сборщиков новой и ремонту старой мебели.