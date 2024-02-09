Налоговая банкротит одну из худших управляющих компаний Пермского края

09 февраля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Иск о банкротстве управляющей компании поступил в арбитражный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Самоуправление». Эта организация входит в тройку худших управляющих компаний региона по данным рейтинга краевой инспекции государственного жилищного надзора. Истцом в суде выступает межрайонная ИФНС. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО „Самоуправление“», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Сумма исковых претензий не указана. Иск пока что не принят судом к производству. По данным СБИС, основной деятельностью ООО «Самоуправление» является эксплуатация и управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. Данная организация входит в тройку худших управляющих компаний региона по результатам второго квартала 2023 года. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Самоуправление». Эта организация входит в тройку худших управляющих компаний региона по данным рейтинга краевой инспекции государственного жилищного надзора. Истцом в суде выступает межрайонная ИФНС. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО „Самоуправление“», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Сумма исковых претензий не указана. Иск пока что не принят судом к производству. По данным СБИС, основной деятельностью ООО «Самоуправление» является эксплуатация и управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. Данная организация входит в тройку худших управляющих компаний региона по результатам второго квартала 2023 года. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.