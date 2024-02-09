Налоговая банкротит одну из худших управляющих компаний Пермского края

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Иск о банкротстве управляющей компании поступил в арбитражный суд Фото:

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Самоуправление». Эта организация входит в тройку худших управляющих компаний региона по данным рейтинга краевой инспекции государственного жилищного надзора. Истцом в суде выступает межрайонная ИФНС.

«Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО „Самоуправление“», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Сумма исковых претензий не указана. Иск пока что не принят судом к производству.

По данным СБИС, основной деятельностью ООО «Самоуправление» является эксплуатация и управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. Данная организация входит в тройку худших управляющих компаний региона по результатам второго квартала 2023 года. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

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В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Самоуправление». Эта организация входит в тройку худших управляющих компаний региона по данным рейтинга краевой инспекции государственного жилищного надзора. Истцом в суде выступает межрайонная ИФНС. «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО „Самоуправление“», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Сумма исковых претензий не указана. Иск пока что не принят судом к производству. По данным СБИС, основной деятельностью ООО «Самоуправление» является эксплуатация и управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе. Данная организация входит в тройку худших управляющих компаний региона по результатам второго квартала 2023 года. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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