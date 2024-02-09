Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила коррекционную школу в Карталах, которой подарила сенсорно-динамический зал «Сова-нянька» для детей с особенностями развития. Об этом сообщают местные СМИ.
«Ирина Текслер, первая леди Челябинской области, общественный деятель, посетила карталинскую коррекционную школу, которой подарила сенсорно-динамический зал „Сова-нянька“. Школа является единственным специализированным учреждением в Карталинском муниципальном районе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья», — пишет «Карталинская новь». В школе 75 воспитанников.
Сенсорно-динамический зал «Сова-нянька» рассчитан на детей с интеллектуальными нарушениями, в том числе аутистического спектра. Как рассказала Текслер, руководитель центра Елена Маркова написала ей личное сообщение в социальной сети «ВКонтакте».
«Она рассказала, как они хотят получить в дар такой комплекс. Он эффективный, но очень дорогой… Они обращались в различные структуры и к бизнесу, но не получили помощи», — говорит Ирина Текслер.
«Фонд 2020» подарил этот комплекс детям перед Новым годом. Сейчас в зале активно проводятся занятия. Специалисты из Санкт-Петербурга, где делают оборудование, пригласили карталинских педагогов на обучение. Также обещали подарить региону еще несколько аналогичных комплексов.
Мама одной из воспитанниц карталинского центра рассказала, что ее дочь всегда приходит сюда с удовольствием. «Рада, что Ирина Николаевна постаралась для наших детей и мы получили оборудование, [аналогов которому] нет в нашем районе», — отметила женщина.
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