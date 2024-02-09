Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер посетила сенсорный зал в Карталах. Видео

10 февраля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Первая леди Челябинской области посетила коррекционную школу, которой подарила сенсорно-динамический зал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила коррекционную школу в Карталах, которой подарила сенсорно-динамический зал «Сова-нянька» для детей с особенностями развития. Об этом сообщают местные СМИ. «Ирина Текслер, первая леди Челябинской области, общественный деятель, посетила карталинскую коррекционную школу, которой подарила сенсорно-динамический зал „Сова-нянька“. Школа является единственным специализированным учреждением в Карталинском муниципальном районе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья», — пишет «Карталинская новь». В школе 75 воспитанников. Сенсорно-динамический зал «Сова-нянька» рассчитан на детей с интеллектуальными нарушениями, в том числе аутистического спектра. Как рассказала Текслер, руководитель центра Елена Маркова написала ей личное сообщение в социальной сети «ВКонтакте». «Она рассказала, как они хотят получить в дар такой комплекс. Он эффективный, но очень дорогой… Они обращались в различные структуры и к бизнесу, но не получили помощи», — говорит Ирина Текслер. «Фонд 2020» подарил этот комплекс детям перед Новым годом. Сейчас в зале активно проводятся занятия. Специалисты из Санкт-Петербурга, где делают оборудование, пригласили карталинских педагогов на обучение. Также обещали подарить региону еще несколько аналогичных комплексов. Мама одной из воспитанниц карталинского центра рассказала, что ее дочь всегда приходит сюда с удовольствием. «Рада, что Ирина Николаевна постаралась для наших детей и мы получили оборудование, [аналогов которому] нет в нашем районе», — отметила женщина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила коррекционную школу в Карталах, которой подарила сенсорно-динамический зал «Сова-нянька» для детей с особенностями развития. Об этом сообщают местные СМИ. «Ирина Текслер, первая леди Челябинской области, общественный деятель, посетила карталинскую коррекционную школу, которой подарила сенсорно-динамический зал „Сова-нянька“. Школа является единственным специализированным учреждением в Карталинском муниципальном районе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья», — пишет «Карталинская новь». В школе 75 воспитанников. Сенсорно-динамический зал «Сова-нянька» рассчитан на детей с интеллектуальными нарушениями, в том числе аутистического спектра. Как рассказала Текслер, руководитель центра Елена Маркова написала ей личное сообщение в социальной сети «ВКонтакте». «Она рассказала, как они хотят получить в дар такой комплекс. Он эффективный, но очень дорогой… Они обращались в различные структуры и к бизнесу, но не получили помощи», — говорит Ирина Текслер. «Фонд 2020» подарил этот комплекс детям перед Новым годом. Сейчас в зале активно проводятся занятия. Специалисты из Санкт-Петербурга, где делают оборудование, пригласили карталинских педагогов на обучение. Также обещали подарить региону еще несколько аналогичных комплексов. Мама одной из воспитанниц карталинского центра рассказала, что ее дочь всегда приходит сюда с удовольствием. «Рада, что Ирина Николаевна постаралась для наших детей и мы получили оборудование, [аналогов которому] нет в нашем районе», — отметила женщина.