09 февраля 2024

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер посетила сенсорный зал в Карталах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стальное кружево Урала, женский форум. Челябинск, текслер ирина
Первая леди Челябинской области посетила коррекционную школу, которой подарила сенсорно-динамический зал Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила коррекционную школу в Карталах, которой подарила сенсорно-динамический зал «Сова-нянька» для детей с особенностями развития. Об этом сообщают местные СМИ.

«Ирина Текслер, первая леди Челябинской области, общественный деятель, посетила карталинскую коррекционную школу, которой подарила сенсорно-динамический зал „Сова-нянька“. Школа является единственным специализированным учреждением в Карталинском муниципальном районе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья», — пишет «Карталинская новь». В школе 75 воспитанников.

Сенсорно-динамический зал «Сова-нянька» рассчитан на детей с интеллектуальными нарушениями, в том числе аутистического спектра. Как рассказала Текслер, руководитель центра Елена Маркова написала ей личное сообщение в социальной сети «ВКонтакте».

«Она рассказала, как они хотят получить в дар такой комплекс. Он эффективный, но очень дорогой… Они обращались в различные структуры и к бизнесу, но не получили помощи», — говорит Ирина Текслер.

«Фонд 2020» подарил этот комплекс детям перед Новым годом. Сейчас в зале активно проводятся занятия. Специалисты из Санкт-Петербурга, где делают оборудование, пригласили карталинских педагогов на обучение. Также обещали подарить региону еще несколько аналогичных комплексов.

Мама одной из воспитанниц карталинского центра рассказала, что ее дочь всегда приходит сюда с удовольствием. «Рада, что Ирина Николаевна постаралась для наших детей и мы получили оборудование, [аналогов которому] нет в нашем районе», — отметила женщина.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила коррекционную школу в Карталах, которой подарила сенсорно-динамический зал «Сова-нянька» для детей с особенностями развития. Об этом сообщают местные СМИ. «Ирина Текслер, первая леди Челябинской области, общественный деятель, посетила карталинскую коррекционную школу, которой подарила сенсорно-динамический зал „Сова-нянька“. Школа является единственным специализированным учреждением в Карталинском муниципальном районе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья», — пишет «Карталинская новь». В школе 75 воспитанников. Сенсорно-динамический зал «Сова-нянька» рассчитан на детей с интеллектуальными нарушениями, в том числе аутистического спектра. Как рассказала Текслер, руководитель центра Елена Маркова написала ей личное сообщение в социальной сети «ВКонтакте». «Она рассказала, как они хотят получить в дар такой комплекс. Он эффективный, но очень дорогой… Они обращались в различные структуры и к бизнесу, но не получили помощи», — говорит Ирина Текслер. «Фонд 2020» подарил этот комплекс детям перед Новым годом. Сейчас в зале активно проводятся занятия. Специалисты из Санкт-Петербурга, где делают оборудование, пригласили карталинских педагогов на обучение. Также обещали подарить региону еще несколько аналогичных комплексов. Мама одной из воспитанниц карталинского центра рассказала, что ее дочь всегда приходит сюда с удовольствием. «Рада, что Ирина Николаевна постаралась для наших детей и мы получили оборудование, [аналогов которому] нет в нашем районе», — отметила женщина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...