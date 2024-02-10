10 февраля 2024

В Екатеринбурге пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, пенсионер, двор, зима, мужчина
Местоположение мужчины неизвестно с 29 января Фото:

В Екатеринбурге пропал 45-летний Александр Гончаров, нуждающийся в медицинской помощи. Его местонахождение неизвестно с 28 января, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Гончаров Александр Андреевич, 45 лет, Екатеринбург. С 28 января 2024 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. На момент пропажи был одет в камуфляжную куртку.

Если вам известно что-то о местоположении мужчины, то сообщите по номеру 8 800 700 54 52. Также информацией можно поделиться с инфоргом по номеру 8 963 648 59 97 (Лариса).

Обновлено 10:03:

«Полиция г. Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины. Просим всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 294-14-94 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Фото:

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В Екатеринбурге пропал 45-летний Александр Гончаров, нуждающийся в медицинской помощи. Его местонахождение неизвестно с 28 января, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Гончаров Александр Андреевич, 45 лет, Екатеринбург. С 28 января 2024 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. На момент пропажи был одет в камуфляжную куртку. Если вам известно что-то о местоположении мужчины, то сообщите по номеру 8 800 700 54 52. Также информацией можно поделиться с инфоргом по номеру 8 963 648 59 97 (Лариса). Обновлено 10:03: «Полиция г. Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску мужчины. Просим всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 294-14-94 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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