Пермский стратегический завод потратит миллионы на отечественную технику

Соликамский магниевый завод потратит 6,8 млн на новый тягач КАМАЗ

13 февраля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Новый КАМАЗ необходимо поставить на производственную площадку предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае Соликамский магниевый завод, объявивший о переходе на отечественную технику, объявил торги на поставку нового седельного тягача КАМАЗ 65116. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 6,8 млн рублей. «ОАО „Соликамский магниевый завод“, поставка специализированной автотехники. Автомобиль грузовой тягач седельный КАМАЗ 65116 или его эквивалент. Транспортное средство предназначено для перевозки грузов при работе с полуприцепом. Макроклиматический район эксплуатации — умеренный, климатический район — умеренно холодный. Условия эксплуатации — дороги с твердым покрытием. Цена контракта — 6,86 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что машина должна быть новой, без пробега, 2024 года выпуска. На технике должны отсутствовать следы коррозии и механических повреждений. По данным сайта завода-изготовителя, КАМАЗ-65116 является магистральным седельным тягачом со спальным местом. Он предназначен для буксировки полуприцепной техники массой до 30,5 тонн по всем видам дорог с твердым покрытием. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием, которое производит редкоземельные металлы. Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. Ранее ОАО «СМЗ» сообщало, что в рамках программы импортозамещения переходит на автомобили отечественного производства. Автопарк предприятия пополнился самосвалом и тягачом КамАЗ, а также двумя машинами Lada Vesta. Также завод объявлял торги на поставку премиального импортного внедорожника EXEED. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае Соликамский магниевый завод, объявивший о переходе на отечественную технику, объявил торги на поставку нового седельного тягача КАМАЗ 65116. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 6,8 млн рублей. «ОАО „Соликамский магниевый завод“, поставка специализированной автотехники. Автомобиль грузовой тягач седельный КАМАЗ 65116 или его эквивалент. Транспортное средство предназначено для перевозки грузов при работе с полуприцепом. Макроклиматический район эксплуатации — умеренный, климатический район — умеренно холодный. Условия эксплуатации — дороги с твердым покрытием. Цена контракта — 6,86 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что машина должна быть новой, без пробега, 2024 года выпуска. На технике должны отсутствовать следы коррозии и механических повреждений. По данным сайта завода-изготовителя, КАМАЗ-65116 является магистральным седельным тягачом со спальным местом. Он предназначен для буксировки полуприцепной техники массой до 30,5 тонн по всем видам дорог с твердым покрытием. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием, которое производит редкоземельные металлы. Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. Ранее ОАО «СМЗ» сообщало, что в рамках программы импортозамещения переходит на автомобили отечественного производства. Автопарк предприятия пополнился самосвалом и тягачом КамАЗ, а также двумя машинами Lada Vesta. Также завод объявлял торги на поставку премиального импортного внедорожника EXEED.