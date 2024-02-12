Пермские власти второй год не могут найти рабочих для уборки центра

13 февраля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

В дорожной отрасли Пермского края — острывый кадровый голод Фото: Сергей Русанов © URA.RU Укомплектованность кадрами в краевой Дорожно-эксплуатационной службе (ДЭС), которая была создана в прошлом году для уборки дорог в центре Перми, составляет 51%. Об этом на заседании комитета заксобрания по инфраструктуре сообщил вице-премьер Пермского края Андрей Алякринский. «Обеспеченность дорожных служб на сегодняшний день: по технике — 100%, по кадрам — 51%. Есть кадровый голод, и мы это признаем», — заявил чиновник. По словам Алякринского, идет постоянная реклама работы в ДЭС, зарплата соответствует рынку труда. Председатель комитета по инфраструктуре Павел Черепанов, который считается теневым вице-премьером по стройке, добавил, что вчера он обсуждал эту ситуацию с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. И глава региона поручил вместе с минобром проработать вопрос подготовки кадров для дорожной и строительной отрасли в пермских вузах и техникумах. «Целенаправленная подготовка кадров — наш единственный выход», — отметил Черепанов ДЭС была организована год назад, когда краевые власти забрали у мэрии Перми полномочия по уборке снега. Функции перешли на уровень региона с 1 января 2023 года. В службе — 698 вакансий. Год назад в минтрансе говорили, что штат был укомплектован на 30%. В январе 2023 года власти обещали, что закроют 300 ставок — этого достаточно, говорил Алякринский. По официальным данным (бюджет на 2023 года), средняя зарплата в ДЭС составляла 60 тысяч рублей. При этом, говорят собеседники в дорожной отрасли, это ниже, чем в частных компаниях. Алякринский говорил, что власти будут искать кадры в территориях, для этого даже планировали построить общежитие. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье выпало рекордное количество осадков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Укомплектованность кадрами в краевой Дорожно-эксплуатационной службе (ДЭС), которая была создана в прошлом году для уборки дорог в центре Перми, составляет 51%. Об этом на заседании комитета заксобрания по инфраструктуре сообщил вице-премьер Пермского края Андрей Алякринский. «Обеспеченность дорожных служб на сегодняшний день: по технике — 100%, по кадрам — 51%. Есть кадровый голод, и мы это признаем», — заявил чиновник. По словам Алякринского, идет постоянная реклама работы в ДЭС, зарплата соответствует рынку труда. Председатель комитета по инфраструктуре Павел Черепанов, который считается теневым вице-премьером по стройке, добавил, что вчера он обсуждал эту ситуацию с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. И глава региона поручил вместе с минобром проработать вопрос подготовки кадров для дорожной и строительной отрасли в пермских вузах и техникумах. «Целенаправленная подготовка кадров — наш единственный выход», — отметил Черепанов ДЭС была организована год назад, когда краевые власти забрали у мэрии Перми полномочия по уборке снега. Функции перешли на уровень региона с 1 января 2023 года. В службе — 698 вакансий. Год назад в минтрансе говорили, что штат был укомплектован на 30%. В январе 2023 года власти обещали, что закроют 300 ставок — этого достаточно, говорил Алякринский. По официальным данным (бюджет на 2023 года), средняя зарплата в ДЭС составляла 60 тысяч рублей. При этом, говорят собеседники в дорожной отрасли, это ниже, чем в частных компаниях. Алякринский говорил, что власти будут искать кадры в территориях, для этого даже планировали построить общежитие. Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье выпало рекордное количество осадков.