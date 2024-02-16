Власти Прикамья развернут масштабную программу борьбы с опасной болезнью

В Пермском крае стартует реализация программы «Борьба с сахарным диабетом»

Новая программа нацелена на раннее выявление и лечение диабета Фото: Анна Майорова © URA.RU

На территории Пермского края в 2024 году будет реализована комплексная программа «Борьба с сахарным диабетом». Об этом шла речь на встрече губернатора региона Дмитрия Махонина с министром здравоохранения края Анастасией Крутень, где обсудили итоги отрасли за прошедший год и планы на текущий, передает пресс-служба правительства Прикамья.

«Новым направлением работы в этом году станет реализация региональной программы „Борьба с сахарным диабетом“ в целях предупреждения осложнений, в том числе приводящих к инвалидности. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 70 млн рублей. Средства будут направлены на оснащение школ диабета, которые будут организованы в амбулаторном звене», — написано на сайте ведомства.

Для реализации поставленной задачи в Пермском крае планируют построить четыре эндокринологических центра. Один появится в Перми, еще три — в регионе.

«Мы понимаем, что без обучения пациентов, страдающих сахарным диабетом, лечить этот недуг крайне сложно. Речь не столько о соблюдении рекомендаций лечащего врача, сколько об изменении образа жизни», — отметила Крутень.

Махонин подчеркнул, что прошедший год оказался успешным для развития отрасли. На территории появилось более 20 ФАПов, были построены поликлиника в поселке Углеуральский, хирургический корпус в Кудымкаре и другие важные объекты.

«Нам важно не снижать темпы строительства во всех муниципальных образованиях региона. Также нужно продолжать деятельность, связанную с подготовкой специалистов в области медицины, используя для этого как федеральные, так и краевые программы», — добавил губернатор.