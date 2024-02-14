Житель Подмосковья истязал свою собаку из-за алкоголизма

Житель подмосковного поселка Томилино запер свою собаку на несколько дней, а сам исчез. Соседи отмечают, что мужчина неоднократно уходит в долгие алкогольные загулы. После того как животное с голоду начало выть, соседи вызвали полицию, а также сами попытались вскрыть квартиру.
«Бедолага продолжает жалобно скулить, но с каждой минутой все тише», — передают авторы telegram-канала «Мои Люберцы». Спустя некоторое время дверь успешно была вскрыта, собаку удалось спасти. «Еда и вода у собаки была в квартире в больших тазах», — добавил канал. Неравнодушные жители многоквартирного дома пытались сами помочь животному и даже вызвали полицию.
На инцидент уже отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она призвала отрегулировать законодательство, которое не позволяет проникать на территорию частной собственности. Спустя время стало известно, что хозяин пса скончался.
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