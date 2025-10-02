Сенатор Круз в США оговорился призвал прекратить нападки на педофилов

Сенатор Техаса оговорился во время слушаний, говоря про статистику преступности
Сенатор Техаса оговорился во время слушаний, говоря про статистику преступности Фото:

Сенатор США от штата Техас Тед Круз во время слушаний судебного комитета сената, прошедших в Вашингтоне, допустил оговорку и публично призвал «прекратить нападки на педофилов». Его выступление транслировал телеканал C-SPAN.

«Нам следует вместе собраться и сказать: Положим конец изнасилованиям ... Прекратим преследовать педофилов», — приводят слова Круз РИА Новости. Несмотря на оговорку, он не стал ее исправлять и продолжил выступление, сосредоточившись на статистике преступности.

Сенатор также обратил внимание на динамику снижения количества грабежей, убийств и изнасилований в крупных американских городах. По его словам, положительный эффект был достигнут после ввода подразделений национальной гвардии в мегаполисы — такую практику с июня 2025 года реализует президент США Дональд Трамп. Федеральные силовые ведомства, по информации Круза, были введены в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд.

Круз не прокомментировал свою оговорку ни во время слушаний, ни после их завершения. Пользователи социальных сетей и журналисты обратили внимание на ошибку, но официальные представители сенатора пока не сделали заявлений по поводу инцидента.

{{author.id ? author.name : author.author}}
