Первый вице-губернатор ХМАО раскритиковал Киркорова за поездку на Донбасс

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов раскритиковал попытку певца Филиппа Киркорова оправдаться за «голую вечеринку». Он поддержал актрису Яну Поплавскую, назвавшую выступление артиста на Донбассе «отмыванием и обелением». Свою точку зрения политик выразил в telegram-канале.
«Подобная реакция на это „чудо“ поступает отовсюду с фронта, только с более четкими, русскими выражениями. Не могу не поддержать. И добавить. Всех реальных героев, и киношных тоже, приглашаем в лучший центр по отбору граждан на контракт. Лучшие условия гарантируем. Или добровольцем в наш гуманитарный корпус. Гражданской работы тоже хватает. К примеру, в госпитали мы едем работать на 2 недели минимум. И не песни там петь, а помогать раненым», — написал Шипилов.
Ранее URA.RU писало о том, что певец Филипп Киркоров приехал в ДНР и спел в больнице Горловки. Народный артист привез гумпомощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры и прочую необходимую технику для местного детского дома и пообещал оплатить протезы трем бойцам.
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