13 февраля 2024

Первый вице-губернатор ХМАО раскритиковал Киркорова за поездку на Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Политик раскритиковал попытку певца обелить свою репутацию после «голой вечеринки» Фото:
новость из сюжета
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Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов раскритиковал попытку певца Филиппа Киркорова оправдаться за «голую вечеринку». Он поддержал актрису Яну Поплавскую, назвавшую выступление артиста на Донбассе «отмыванием и обелением». Свою точку зрения политик выразил в telegram-канале.

«Подобная реакция на это „чудо“ поступает отовсюду с фронта, только с более четкими, русскими выражениями. Не могу не поддержать. И добавить. Всех реальных героев, и киношных тоже, приглашаем в лучший центр по отбору граждан на контракт. Лучшие условия гарантируем. Или добровольцем в наш гуманитарный корпус. Гражданской работы тоже хватает. К примеру, в госпитали мы едем работать на 2 недели минимум. И не песни там петь, а помогать раненым», — написал Шипилов.

Ранее URA.RU писало о том, что певец Филипп Киркоров приехал в ДНР и спел в больнице Горловки. Народный артист привез гумпомощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры и прочую необходимую технику для местного детского дома и пообещал оплатить протезы трем бойцам.

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Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов раскритиковал попытку певца Филиппа Киркорова оправдаться за «голую вечеринку». Он поддержал актрису Яну Поплавскую, назвавшую выступление артиста на Донбассе «отмыванием и обелением». Свою точку зрения политик выразил в telegram-канале. «Подобная реакция на это „чудо“ поступает отовсюду с фронта, только с более четкими, русскими выражениями. Не могу не поддержать. И добавить. Всех реальных героев, и киношных тоже, приглашаем в лучший центр по отбору граждан на контракт. Лучшие условия гарантируем. Или добровольцем в наш гуманитарный корпус. Гражданской работы тоже хватает. К примеру, в госпитали мы едем работать на 2 недели минимум. И не песни там петь, а помогать раненым», — написал Шипилов. Ранее URA.RU писало о том, что певец Филипп Киркоров приехал в ДНР и спел в больнице Горловки. Народный артист привез гумпомощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры и прочую необходимую технику для местного детского дома и пообещал оплатить протезы трем бойцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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