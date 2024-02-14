14 февраля 2024

В ХМАО гражданам Беларуси грозит до 20 лет тюрьмы за попытку наркосбыта

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, арест, приковать, заключение, лишение свободы, наручники
Гражданам Беларуси грозит до 20 лет тюрьмы за попытку наркосбыта в крупном размере Фото:

В ХМАО гражданам Беларуси грозит до 20 лет тюрьмы за попытку наркосбыта в Югорске в крупном размере. Об этом сообщает картотека районного суда.

«Инкриминируемое молодым людям преступление является особо тяжким, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двадцати лет», — сообщается в картотеке. Обвиняемые заключены под стражу на два месяца.

Сотрудники полиции в Югорске задержали мужчину и женщину, граждан Беларуси. Они приехали в Югру, чтобы скрыться от уголовного преследования на родине по аналогичному обвинению, однако в России планировали снова заняться наркоторговлей.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В ведомстве рассказали, из каких регионов на территорию округа в прошлом году попадали наркотические средства.

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В ХМАО гражданам Беларуси грозит до 20 лет тюрьмы за попытку наркосбыта в Югорске в крупном размере. Об этом сообщает картотека районного суда. «Инкриминируемое молодым людям преступление является особо тяжким, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двадцати лет», — сообщается в картотеке. Обвиняемые заключены под стражу на два месяца. Сотрудники полиции в Югорске задержали мужчину и женщину, граждан Беларуси. Они приехали в Югру, чтобы скрыться от уголовного преследования на родине по аналогичному обвинению, однако в России планировали снова заняться наркоторговлей. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В ведомстве рассказали, из каких регионов на территорию округа в прошлом году попадали наркотические средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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