В ХМАО гражданам Беларуси грозит до 20 лет тюрьмы за попытку наркосбыта в Югорске в крупном размере. Об этом сообщает картотека районного суда.
«Инкриминируемое молодым людям преступление является особо тяжким, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двадцати лет», — сообщается в картотеке. Обвиняемые заключены под стражу на два месяца.
Сотрудники полиции в Югорске задержали мужчину и женщину, граждан Беларуси. Они приехали в Югру, чтобы скрыться от уголовного преследования на родине по аналогичному обвинению, однако в России планировали снова заняться наркоторговлей.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В ведомстве рассказали, из каких регионов на территорию округа в прошлом году попадали наркотические средства.
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