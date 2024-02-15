«Бутырка» намерена повторить прошлогодний успех в Перми

Легендарная шансон-группа «Бутырка» даст в Перми два концерта подряд

16 февраля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

«Бутырка» ждет полные залы в Перми (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа «Бутырка», известная хитами русского шансона, даст в Перми два концерта подряд. Артисты намерены повторить успех 2023 года, когда собрали в городе полные залы. «„Бутырка“ в Перми. 23 февраля — ДК Кирова, 24 февраля — ДК Железнодорожников», — указано в сервисе «Яндекс.Афиша». Билеты активно раскупаются любителями шансона. В 2023 году группа приезжала в Пермь в эти же даты. Тогда на шоу в рамках юбилейного тура большинство билетов раскупили еще за месяц до выступления.

Группа «Бутырка», известная хитами русского шансона, даст в Перми два концерта подряд. Артисты намерены повторить успех 2023 года, когда собрали в городе полные залы. «„Бутырка“ в Перми. 23 февраля — ДК Кирова, 24 февраля — ДК Железнодорожников», — указано в сервисе «Яндекс.Афиша». Билеты активно раскупаются любителями шансона. В 2023 году группа приезжала в Пермь в эти же даты. Тогда на шоу в рамках юбилейного тура большинство билетов раскупили еще за месяц до выступления.