«Бутырка» намерена повторить прошлогодний успех в Перми

«Бутырка» ждет полные залы в Перми (архивное фото)
Группа «Бутырка», известная хитами русского шансона, даст в Перми два концерта подряд. Артисты намерены повторить успех 2023 года, когда собрали в городе полные залы.
«„Бутырка“ в Перми. 23 февраля — ДК Кирова, 24 февраля — ДК Железнодорожников», — указано в сервисе «Яндекс.Афиша». Билеты активно раскупаются любителями шансона.
В 2023 году группа приезжала в Пермь в эти же даты. Тогда на шоу в рамках юбилейного тура большинство билетов раскупили еще за месяц до выступления.
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