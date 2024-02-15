15 февраля 2024

«Бутырка» намерена повторить прошлогодний успех в Перми

Легендарная шансон-группа «Бутырка» даст в Перми два концерта подряд
© Служба новостей «URA.RU»
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«Бутырка» ждет полные залы в Перми (архивное фото) Фото:

Группа «Бутырка», известная хитами русского шансона, даст в Перми два концерта подряд. Артисты намерены повторить успех 2023 года, когда собрали в городе полные залы.

«„Бутырка“ в Перми. 23 февраля — ДК Кирова, 24 февраля — ДК Железнодорожников», — указано в сервисе «Яндекс.Афиша». Билеты активно раскупаются любителями шансона.

В 2023 году группа приезжала в Пермь в эти же даты. Тогда на шоу в рамках юбилейного тура большинство билетов раскупили еще за месяц до выступления.

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Группа «Бутырка», известная хитами русского шансона, даст в Перми два концерта подряд. Артисты намерены повторить успех 2023 года, когда собрали в городе полные залы. «„Бутырка“ в Перми. 23 февраля — ДК Кирова, 24 февраля — ДК Железнодорожников», — указано в сервисе «Яндекс.Афиша». Билеты активно раскупаются любителями шансона. В 2023 году группа приезжала в Пермь в эти же даты. Тогда на шоу в рамках юбилейного тура большинство билетов раскупили еще за месяц до выступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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