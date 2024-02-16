Челябинский конькобежец стал третьим на дистанции 1,5 км Спартакиады РФ

Степан Чистяков стал третьим в личном зачете Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Конькобежец из Челябинской области Степан Чистяков 16 февраля стал третьим на дистанции 1500 метров Спартакиады по зимним видам спорта. Как сообщили в пресс-центре соревнований, первыми к финишу пришли спортсмены из Кировской области и Красноярского края.

«У Челябинской области еще одна бронзовая медаль в конькобежном спорте на Всероссийской зимней Спартакиаде. Ее только что завоевал в беге на дистанции 1500 метров Степан Чистяков», — рассказали в пресс-центре.

«Золото» завоевал кировчанин Даниил Смирнов. На втором месте оказался красноярец Сергей Трофимов.

Накануне, 15 февраля, челябинские конькобежки в ледовом дворце «Уральская молния» принесли региону также третье место. Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова поднялись на третью ступень пьедестала в командной гонке среди женщин.