Челябинский конькобежец стал третьим на дистанции 1,5 км Спартакиады РФ

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Конькобежка Надежда Клюкинских. Екатеринбург, конькобежец
Степан Чистяков стал третьим в личном зачете Фото:

Конькобежец из Челябинской области Степан Чистяков 16 февраля стал третьим на дистанции 1500 метров Спартакиады по зимним видам спорта. Как сообщили в пресс-центре соревнований, первыми к финишу пришли спортсмены из Кировской области и Красноярского края.

«У Челябинской области еще одна бронзовая медаль в конькобежном спорте на Всероссийской зимней Спартакиаде. Ее только что завоевал в беге на дистанции 1500 метров Степан Чистяков», — рассказали в пресс-центре.

«Золото» завоевал кировчанин Даниил Смирнов. На втором месте оказался красноярец Сергей Трофимов.

Накануне, 15 февраля, челябинские конькобежки в ледовом дворце «Уральская молния» принесли региону также третье место. Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова поднялись на третью ступень пьедестала в командной гонке среди женщин.

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Конькобежец из Челябинской области Степан Чистяков 16 февраля стал третьим на дистанции 1500 метров Спартакиады по зимним видам спорта. Как сообщили в пресс-центре соревнований, первыми к финишу пришли спортсмены из Кировской области и Красноярского края. «У Челябинской области еще одна бронзовая медаль в конькобежном спорте на Всероссийской зимней Спартакиаде. Ее только что завоевал в беге на дистанции 1500 метров Степан Чистяков», — рассказали в пресс-центре. «Золото» завоевал кировчанин Даниил Смирнов. На втором месте оказался красноярец Сергей Трофимов. Накануне, 15 февраля, челябинские конькобежки в ледовом дворце «Уральская молния» принесли региону также третье место. Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова поднялись на третью ступень пьедестала в командной гонке среди женщин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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