В СКР возбудили уголовное дело после гибели троих людей на пожаре в Перми. Видео

18 февраля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют причины пожара, где погибли люди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по факту гибели троих людей на пожаре в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В ходе тушения были обнаружены тела троих людей», — указано в telegram-канале СКР. Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской на территории прикамской столицы в микрорайоне Висим. Сообщение о возгорании на пульт диспетчерам поступило днем 17 февраля.

Специалисты Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по факту гибели троих людей на пожаре в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В ходе тушения были обнаружены тела троих людей», — указано в telegram-канале СКР. Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской на территории прикамской столицы в микрорайоне Висим. Сообщение о возгорании на пульт диспетчерам поступило днем 17 февраля.