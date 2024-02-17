Следователи выясняют причины пожара, где погибли люди
Специалисты Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по факту гибели троих людей на пожаре в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В ходе тушения были обнаружены тела троих людей», — указано в telegram-канале СКР.
Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской на территории прикамской столицы в микрорайоне Висим. Сообщение о возгорании на пульт диспетчерам поступило днем 17 февраля.
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