17 февраля 2024
16 февраля 2024

В СКР возбудили уголовное дело после гибели троих людей на пожаре в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск
Следователи выясняют причины пожара, где погибли люди Фото:

Специалисты Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по факту гибели троих людей на пожаре в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В ходе тушения были обнаружены тела троих людей», — указано в telegram-канале СКР.

Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской на территории прикамской столицы в микрорайоне Висим. Сообщение о возгорании на пульт диспетчерам поступило днем 17 февраля.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по факту гибели троих людей на пожаре в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели людей во время пожара по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В ходе тушения были обнаружены тела троих людей», — указано в telegram-канале СКР. Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской на территории прикамской столицы в микрорайоне Висим. Сообщение о возгорании на пульт диспетчерам поступило днем 17 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...