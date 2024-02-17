МЧС раскрыло количество погибших на пожаре в микрорайоне Висим в Перми

В Перми число погибших в результате пожара в микрорайоне Висим выросло до трех

18 февраля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Частный жилой дом загорелся 17 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, число погибших на пожаре в микрорайоне Висим в Перми увеличилось до трех. Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской. «На пожаре в микрорайоне Висим погибли трое», — пояснили спасатели редакции URA.RU. Изначально сообщалось об одном погибшем. Сообщение о возгорании жилого дома диспетчеры получили днем 17 февраля. На месте ЧП работали семь единиц техники и 35 человек личного состава.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, число погибших на пожаре в микрорайоне Висим в Перми увеличилось до трех. Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской. «На пожаре в микрорайоне Висим погибли трое», — пояснили спасатели редакции URA.RU. Изначально сообщалось об одном погибшем. Сообщение о возгорании жилого дома диспетчеры получили днем 17 февраля. На месте ЧП работали семь единиц техники и 35 человек личного состава.