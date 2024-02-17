МЧС раскрыло количество погибших на пожаре в микрорайоне Висим в Перми

Частный жилой дом загорелся 17 февраля
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, число погибших на пожаре в микрорайоне Висим в Перми увеличилось до трех. Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской.
«На пожаре в микрорайоне Висим погибли трое», — пояснили спасатели редакции URA.RU. Изначально сообщалось об одном погибшем.
Сообщение о возгорании жилого дома диспетчеры получили днем 17 февраля. На месте ЧП работали семь единиц техники и 35 человек личного состава.
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