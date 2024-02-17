17 февраля 2024
16 февраля 2024

МЧС раскрыло количество погибших на пожаре в микрорайоне Висим в Перми

В Перми число погибших в результате пожара в микрорайоне Висим выросло до трех
© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Частный жилой дом загорелся 17 февраля Фото:

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, число погибших на пожаре в микрорайоне Висим в Перми увеличилось до трех. Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской.

«На пожаре в микрорайоне Висим погибли трое», — пояснили спасатели редакции URA.RU. Изначально сообщалось об одном погибшем.

Сообщение о возгорании жилого дома диспетчеры получили днем 17 февраля. На месте ЧП работали семь единиц техники и 35 человек личного состава.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, число погибших на пожаре в микрорайоне Висим в Перми увеличилось до трех. Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской. «На пожаре в микрорайоне Висим погибли трое», — пояснили спасатели редакции URA.RU. Изначально сообщалось об одном погибшем. Сообщение о возгорании жилого дома диспетчеры получили днем 17 февраля. На месте ЧП работали семь единиц техники и 35 человек личного состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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