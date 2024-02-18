Челябинское УФАС обвинило бизнесмена во лжи о выращенных в Копейске бананах

Предпринимателя уличили в ложных сведениях о выращенных фруктах Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обвинило бизнесмена во лжи о выращенных в Копейске бананах. Согласно опубликованному предупреждению, предприниматель также утверждал, что цитрусовые выращены в Москве.

«На бананы в декларации о соответствии указан изготовитель ИП, место осуществления деятельности по изготовлению продукции Копейск. Это не может являться правдоподобным фактом (на Урале не могут расти бананы). На цитрусовые в декларации о соответствии указан изготовитель ООО „Эй Энд АР“. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции Москва, что также не может являться правдоподобным фактом (климат Москвы не подходит для выращивания цитрусовых фруктов)», — отметили в УФАС.

О закупке фруктов в июле и сентябре 2023 года объявлял Верхнеуральский дом-интернат для престарелых и инвалидов. На первый тендер было подано четыре заявки, на второй — две.

Как посчитал победитель торгов, его конкурент имел преимущество. Указав российское происхождение бананов, апельсинов и мандаринов, бизнесмен имел возможность снизить цену на 15% в сравнении с остальными. В результате договоры с предпринимателем заключены все равно не были, однако победителю пришлось снижать цену контрактов до уровня стоимости «копейских» бананов.

УФАС признала конкуренцию недобросовестной. Ведомство пояснило, что предприниматель имел больше шансов заключить контракт, причинив убытки победителю. При начальной цене на первых торгах в 189 тысяч рублей договор был подписан на 121,6 тысячи. По второму аукциону поставить фрукты пришлось на 63 тысячи дешевле: не по 309 тысяч, а по 246 тысяч рублей.

Сотрудники УФАС проанализировали рынок, чтобы определить, откуда тропические фрукты обычно на него поступают. Выяснилось, что бананы и цитрусовые поставляются в Россию из Эквадора, Индии, Китая, Филиппин и Турции. Нарушителю вынесли предупреждение. Также он должен предоставить сведения о том, в каких торгах принимал участие, начиная с 15 февраля, и какие сведения о стране происхождения фруктов указывал.